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TKP'den Diyanet'in lüks oteldeki toplantısıyla ilgili açıklama

Türkiye Komünist Partisi Antalya İl Örgütü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Antalya'da lüks bir otelde gerçekleştirdiği toplantıyla ilgili açıklama yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Aralık 2021 Çarşamba 14:54
TKP'den Diyanet'in lüks oteldeki toplantısıyla ilgili açıklama
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Beş gün sürecek ve 500 diyanet personelinin katılacağı toplantıyla ilgili "Bizim yoksulluğumuz hatta açlığımız pahasına devam eden bu saltanat düzenin kendisidir ve bu düzen değişmelidir." diyen TKP'nin açıklamasının tamamı şöyle:

Duyduk ki Diyanet İşleri Başkanlığı şimdi de Antalya’nın lüks otellerinde keyif sürüyormuş.
Bu saltanat düzeni değişmelidir!

Her geçen gün daha da yoksullaştığımız şu günlerde, halkın büyük çoğunluğu temel gıda maddelerine bile ulaşamıyor. Asgari ücrete mahkum milyonlarca insan faturalar ve temel ihtiyaçlar arasında sıkışmışken, her gün her yeni zamla birlikte yokluk ve yoksulluk daha da derinleşirken Diyanet Alanya’da Alan Xafira Deluxe Resort Oteli kapattı. Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte kapanan otel sadece Diyanet için yeniden açıldı. 500 Diyanet personeli su kaydırağı, spa, açık büfe yemekleri ve gece kulübü olan otelde 4 gece 5 gün hizmet içi eğitim alacak.

Halkın vergileriyle lüks otellerde sefa sürdükten sonra halka yine haline şükretmeyi, israftan kaçınmayı tembihleyecek imamlar. Bizim emeğimizden alınan vergilerle gününü gün edenler elbette bu düzenin devamı için hizmet etmeye devam edecekler. Elbette şükredin ve itaat edin diyecekler. Biraz daha ucuza ekmek alabilmek için yağmur altında halk ekmek kuyruğunda saatlerce bekleyen insanlara tasarruf etmeyi öğütleyecekler.

Bizim yoksulluğumuz hatta açlığımız pahasına devam eden bu saltanat düzenin kendisidir ve bu düzen değişmelidir. Halkımıza çağrımızdır; insanca bir yaşam için ayağa kalkıyoruz!

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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