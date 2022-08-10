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TKP’: “2023 Yeniden” Diyenler Üç Büyük İlde Bir Araya Geliyor!

TKP kuruluş yıl dönümü olan 10 Eylül’ü kapsayan şekilde, Eylül ayında üç büyük ilde etkinlikler düzenliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:58
TKP’: “2023 Yeniden” Diyenler Üç Büyük İlde Bir Araya Geliyor!
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100 yıl önce bu topraklarda önemli bir tarihsel sıçrama gerçekleşmişken bugün ülkenin sömürücü olduğu kadar vicdansız, akılsız, insana ve yurdumuza tamamen yabancı küçük bir azınlığın işgali altında olduğuna dikkat çekilen çağrıda bu düzenin yıkılması dışında başka bir çözüm yolunun olmadığı vurgusu yapılıyor.

9 Eylül İzmir Bostanlı Demokrasi Meydanı, 10 Eylül İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi, 11 Eylül Ankara Yenimahalle Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak etkinliklerde, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın yanı sıra bahsi geçen üç ilde TKP’den seçimlere katılacak milletvekili aday adayları da konuşma yapacak. Etkinliklerde An Vokal, Ercan-Gökhan Çağıran, Gülcan Altan, Los Obreros, Nihat Behram, Orhan Aydın, Tuğrul Keskin ve Yapıcılar sahne alacak.

Yeter ki gücümüze güvenelim

Türkiye Komünist Partisi ülkenin içinde bulunduğu noktada düzen içi iyileştirmelerin emekçiler için çözüm olamayacağını söylüyor ve emekçiler için mutlak bir çözümün ancak ve ancak örgütlü mücadele sonucu kurulacak eşit ve özgür bir ülkede olduğunu iddia ediyor. TKP seçime gidilen bu süreçte bir kez daha düzen siyasetinin unsurlarına umut bağlamak yerine, emekçileri kendi güçlerine güvenmeye ve sosyalizm mücadelesini yükseltmeye davet ediyor.

Partinin sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda yapılan çağrıda, “Türkiye’de bir Sosyalist Cumhuriyet kurmak ve onu yaşatabilmek için bütün kaynaklara sahibiz. Yeter ki, bunun mümkün olduğuna inanalım” ifadeleri yer alıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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