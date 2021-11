TDP’li Güler: “Sarıgül Engelli Vatandaşların Yanında”

Türkiye Değişim Partisi, Genel Başkan Mustafa Sarıgün’ün talimatıyla genel merkezde engelliler birimi oluşturuldu. TDP’nin vaatleri arasında iktidara gelindiği an “Engelliler Bakanlığı” kurmak da var. Türkiye Değişim Partisi Genel Merkez Engelliler Birim Başkanı Tayfun Güler de yapılan çalışmaları ve geleceğe yönelik partisinin fikirlerini değerlendirerek şunları söyledi:



“CİDDİ BİR FARKINDALIK PROJESİ GELİŞTİRİLMESİ LAZIM”



“Türk insanının dayanışma ve paylaşma duygusu oldukça yüksektir. Engelliler konusunda da insanımızın yardım çabaları, duyarlılığı ve hassasiyetlerini çok iyi biliyoruz. Ancak bireysel olarak engelli vatandaşlar konusunda yardımcı olunsa da yine bireysel olarak engellilerin de bu hayatın içinde var olduğunun tam olarak farkındalığı oluşmuş değil. Engelliler yalnızca otobüse binerken ya da karşıdan karşıya geçerken ya da farklı durumlarda yardım ettiğinizde var değiller, engelliler hayatın her anında ve her alanında varlar. O nedenle vatandaşların kişisel çabalarından ziyade devletimizin bu konuda ciddi bir farkındalık projesi geliştirmesi lazım.”



“İKTİDARIMIZDA ENGELLİLER DAHA NORMAL BİR YAŞAMDA VAR OLABİLECEKTİR”



“Partimize dönecek olursak bu farkındalığın temellerinin çok sağlam şekilde atıldığını söyleyebilirim. Genel Başkanımız Sayın Mustafa Sarıgül, ciddi manada engellilerin sorunlarını ve bu sorunların çözümlerini biliyor. O nedenle genel merkezimizde engelliler birimi kurmak için hemen kolları sıvadı ve bu birimi kurdu. Tabi birçoğu gibi sırf var desinler diye de oluşturulmadı bu birim. Engelliler biriminde ciddi çalışmalar üzerinde duruluyor, ülke çapındaki engellilerin problemlerine yönelik atılabilecek adımlar konusunda fikir alışverişleri yapılıyor. Bir fabrika gibi çalışıyoruz kısacası.



ENGELLİLER BİRİMİMİZ HER İLDE FAALİYET GÖSTERECEK



“Diğer yandan engelliler birimimiz Gençlik kollarımız ve kadın kollarımız gibi her il teşkilatında faaliyetlerine başlayacak. Aktif şekilde her ilde bulunan engelli vatandaşlarımızla teşkilatımız içerisinde bulunan engelliler birimi yakından ilgilenecek. Bunun yanı sıra yine genel başkanımızın bir “engelliler bakanlığı” vaadi de bulunuyor. Sayın Sarıgül’ün bu konu üzerinde bu denli durması hepimizi mutlu ediyor ve iktidara geldiğimizde engelliler artık daha normal bir yaşamın içinde var olabilecektir.”

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)