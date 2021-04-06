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TDP Genel Başkan Yardımcısı Akgün, Cemil Taşçıoğlu'nu Unutmadı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Akgün, Koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden ilk hekim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nu unutmadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Nisan 2021 Salı 09:57
TDP Genel Başkan Yardımcısı Akgün, Cemil Taşçıoğlu'nu Unutmadı
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Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu vefatının ilk yılında, düzenlenen törenlerle anıldı. Salgınla mücadelenin ilk döneminde yaşamını yitiren “Hocaların hocası” görev yaptığı hastanede tedavi altına alınmıştı.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Akgün de, Taşçıoğlu’nun vefatı ve pandemi sürecinde ter döken sağlık çalışanları ile ilgili açıklamada bulundu.
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ”
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Akgün, “Hocaların hocası Cemil Taşçıoğlu için iyilik meleği desek yeridir. Emeklilik süresi dolduğu halde çok sevdiği ve yaşam tarzı haline getirdiği mesleğini, arkadaşları olan hastalarını bırakmayan Cemil Hocamız, sonuna kadar savaşıp koronavirüsten hayatını kaybeden ilk hekim olmuştur. Ölümünün üzerinden tam bir yıl geçti. İşini aşkla ve tutkuyla yapan Hocaların Hocası’nı saygı ve özlemle anıyoruz.” dedi.
 

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI AYNI ÇABA VE ÖZVERİYLE GÖREVİNE DEVAM EDİYOR”
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Akgün, koronavirüs salgını sürecinin başından bugüne ter döken sağlık emekçileri ile ilgili ise, “Pandeminin başından bu yana sağlık çalışanları evlerine gidemez, izin kullanamaz hale geldi. Kimi sağlık çalışanları çocuğundan, eşinden, ailesinden uzak kalmak zorunda kaldı. Evine gidebilense odaları ayırmak durumunda kaldı, sevdiklerine dokunamadı. Aynı çaba ve özveri hala devam ediyor. 1 yılı geçtiğimiz süre içinde sağlık çalışanları hakarete de maruz kaldı, şiddete de. Onların canla başla mücadele ettiğini aklımızdan bir an olsun çıkarmamamız lazım. Bir gün hem kendimiz hem de sevdiklerimiz belki onlara emanet olacaktır. Hak ettikleri ise hoşgörü ve teşekkürdür.” dedi.
 

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARI İYİLEŞTİRİLMELİDİR”
Bugün hala sağlık çalışanlarının yüzde 30’una koronavirüs teşhisi konulduğuna dikkat çeken Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Akgün, “Sağlık çalışanları bu denli zor bir süreçten geçerken, insanları iyileştirmek için mücadele edip, kendisi hastalığa yakalanıp, kimi zaman da canından olurken onların haklarını da görmezden gelmek olmaz. Sağlık çalışanlarının özlük hakları ve emekliliklerine yansıyan temel ücret iyileştirilmelidir. Koronavirüs, sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmalıdır. Sahada iş yükünün yoğunluğu nedeniyle yorgun düşen sağlık çalışanları için çözüm bulunmalı, sahanın desteklenmesi gerekmektedir. Özellikle sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı ağır cezalar getirilmelidir.” şeklinde konuştu. 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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