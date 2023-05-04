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SUDEF Ve 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Bulut: Zilleti Sandığa Gömeceğiz Dedi (VİDEOLU)

Sivas Ulaş Dernekler Federasyonu (SUDEF) Ve 15 Temmuz Gazileri Platformu kurucu başkanı iş insanı Erol Bulut ve yönetimi MHP İstanbul Milletvekili ve 3.Bölge Milletvekili adayı Arzu Erdem’i Sefaköy Elit World Otelde verdiği kahvaltıda bir araya getirdi .

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Mayıs 2023 Perşembe 18:21
SUDEF Ve 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Bulut: Zilleti Sandığa Gömeceğiz Dedi (VİDEOLU)
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KALABALIK VE GÜZEL KİTLE MUHTEŞEM OLUNCA ARZU ERDEM FOTOGRAF ÇEKTİRMEK İSTEYENLERİ KIRMAMAK İÇİN UZUN SÜRE SALONU TERK EDEMEDİ

İstanbul’da en kalabalık seçmen kitlesini barındıran Sivas iline mensup olan yüzlerce kişi Küçükçekmece Sefaköy’de bulunan Elit Wrold otel de MHP İstanbul 3.Bölge Milletvekili ve aynı zamanda 28.dönem adayı Arzu Erdem onuruna görkemli ve heyecanlı bir program organize eden SUDEF,15 Temmuz Gazileri Platformu başkanı Gazi ve iş insanı Erol Bulut ve yönetimin yaptığı organizasyonunu çok beğendiğini İstanbul Times Tv ve Vizyon 58 TV de Esra Polat’a yaptığı açıklamada ifade ederek başta Erol Bulut başkanım olmak üzere emeği geçen bütün yönetimi tebrik ederim dedi.

BULUT İLLET VE ZİLLETİ SANDIĞA GÖMMEMİZ LAZIM DEDİ 

Ev sahibi Erol Bulut yaptığı konuşmada şunları söyledi ”Devletimiz, ordumuz İHA ’larımız,SİHA’ larımız sayesinde dağdaki teröristleri bitirdik. TBMM’de kravatlı terörist istemiyoruz. Arzu vekilimiz 10 yıldır TMBB de bu konuda yaptığı samimi ve içten çalışmaları için kendisini kutluyoruz. İnşallah hepinizin gayret ve destekleri ile 14 Mayıs’ta Cumhur ittifakına balkon konuşturması yapacağız dedi.

MHP İSTANBUL 3.BÖLGE MİLLETVEKİLİ VE 8.DÖNEM ADAYI ARZU ERDEM’DE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Öncelikle bizi bu güzel ve kalabalık kitle ile bir araya getirdiği için Erol Bulut bakanıma ve yönetime en içten bir şekilde teşekkür ederim. TBMM’nde genel başkanımız sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin ve Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elini daha da güçlendirmek için 14 Mayıs seçine kadar hepimiz akıtmamız gereken teri hep beraber akıtacağız dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 04.05.2023 18:27
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