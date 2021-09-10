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Söz, Yetki, Karar İstanbullunun

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Bütçe senin karar senin ”sözleriyle duyurduğu İstanbul’un ilk katılımcı bütçesi şekillendi. İstanbullular İBB’nin proje ortağı oldu. Katılımcı bütçe uygulaması kapsamında 2022 yılında devreye alınacak projelerden dikkat çekenler, İmamoğlu tarafından açıklanacak. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Eylül 2021 Cuma 10:20
Söz, Yetki, Karar İstanbullunun
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SARAÇHANE
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ‘Katılımcı Bütçe Modeli’, halktan büyük ilgi gördü. Önerileriyle modele destek veren İstanbullulardan gelen 4.873 proje, titizlikle incelendi. Bunlardan 191’i oylamaya sunuldu. 27 proje öne çıktı. Dikkat çeken 5  proje için öneride bulunan İstanbullular, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının Saraçhane’deki binasında gerçekleşecek buluşma ile projeler kamuoyuna açıklanacak.

BAŞKAN İMAMOĞLU AÇIKLAYACAK
İstanbul’un ilk katılımcı bütçe projesi çalışması özenle yürütüldü. 4.873 başvuru arasından teknik ve yasal olarak uygun görülen 191 proje, İstanbulluların beğenisine sunuldu. 21-29 Ağustos tarihleri arasında https://butcesenin.istanbul/ üzerinden gerçekleştirilen seçimde 147,837 kez oy kullanıldı. Oylama sonucunda; çevre, sağlık, ulaşım, sosyal hizmetler, kültür, imar ve şehircilik alanındaki toplam 27 proje öne çıktı.
İçerik, kapsam, yaratacağı fayda ve kazanımlar açısından değerlendirilen projelerden 5’i İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanacak.
SÜREÇ KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK
Halktan ve sivil toplumdan gelen talepler, İBB yatırım planlamasıyla birleştirip bütçeye alınacak. Seçilen projelerin ilgili birimlerin bütçesine dâhil edilmesi ve projelerin gerçekleştirilmesi süreci de kamuoyu ile paylaşılacak. Proje kapsamında dikkat çeken tüm projelerin detaylarına, (https://butcesenin.istanbul/) internet sitesinden ulaşılabilecek.

KATILIMCI BÜTÇE MODELİ NEDİR ?
Katılımcı bütçe, halkın doğrudan bütçe harcamaları ve öncelikleri ile ilgili kararlara aktif katılımı anlamına geliyor.  Katılımcı bütçenin amacı, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kaynakların adil kullanımının sağlandığı yönetim anlayışını hakim kılmak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
 

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