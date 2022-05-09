Savaş, Eğitimi de Vurdu!

İstabul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ukrayna ve Rusya’da eğitimleri kesintiye uğrayan öğrencilerimize dikkat çekerek Milli Eğitim Bakanlığına konuyla ilgili derhal önlem alınması çağrısında bulundu. Diploma denkliği verilen yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin verileri de soran CHP’li Karabat, üniversitelerde düşen eğitim kalitesine de dikkat çekti.

‘ÖĞRENCİLER MUHATAP BULAMIYOR’

Konuyu yazılı bir soru önergesiyle TBMM gündemine de taşıyan Karabat, Ukrayna başta olmak üzere zaruri gerekçelerle eğitimine kesintiye uğrayan öğrencilerimiz için MEB bünyesinde acil bir koordinasyon merkezi kurulması çağrısı yaptı. Karabat, kendisine ulaşan pek çok öğrencinin Bakanlıkta muhatap bulamamaktan yakındığını da sözlerine ekledi.

MAĞDUR SAYILARI AÇIKLANMALI

“Ukrayna savaşının başlarında ülkede mahsur kalan öğrencilerimizin durumu günlerce gündemde kaldı. Yaşanan trajedi yetmezmiş gibi eğitimleri kesintiye uğrayan öğrencilerimiz şimdi ne yapacaklarını bilemez durumdalar.” diyen Karabat, savaşın ne kadar süreceği, normalleşme süreci başlasa bile bu öğrencilerin eğitimlerini sürdürüp sürdüremeyeceklerinin belli olmadığını ifade etti.

Açıklamasının devamında mağduriyet yaşayanların sayısının tam olarak bilmediğine de değinen Karabat; “Bakanlık şeffaf biçimde bu süreçte mağdur olanları açıklamalı ve onlara somut bir yol haritası sunmalı. Aksi halde yılların emeği heba olabilir.” dedi.

‘HANGİ ÜLKELERE DENKLİK VERİLİYOR?’

Son yıllarda pek çok yabancı devlet üniversitesine yeterli vasfı taşımadığı halde denklik verildiği eleştirilerini hatırlatan CHP’li Karabat, “Denklik konusunda tartışmalı pek çok uygulama var. Birçok yabancı devlet üniversitesine denklikler veriliyor. Üniversitelerimizde kendi akademisyenlerimiz tasfiye edilirken, ihraçlarla adeta üniversitelerde yıkım yaratılmışken, akademik ünvanlı yabancıların sayısındaki artış dikkat çekiyor. Öte yandan eğitim kalitemiz de günden güne düşüyor.” dedi.

Önergesinde Son beş yılda Suriye, İran, Irak, Afganistan gibi ülke vatandaşlarından olup üniversite, yüksek lisans ve doktora denkliği verilen kişi sayısını da sorgulayan Karabat, konuyla ilgili çok sayıda soru önergesinin yanıtsız kalmasını da eleştirerek; “Bir yerde şeffaflık yoksa, orada usulsüzlük var demektir. Yoksa bunca önergeye yanıt verilmemesinin başka açıklaması olamaz” dedi.

Kaynak : İstabul Times Haber Ajansı (İTHA)