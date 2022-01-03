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‘Sandıkta bedelini çok ağır ödeyeceksiniz’

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, yeni yılda yapılan elektrik, doğal gaz, akaryakıt ve otoyol zamlarına tepki gösterdi. Şahin, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ocak 2022 Pazartesi 09:35
‘Sandıkta bedelini çok ağır ödeyeceksiniz’
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‘Akaryakıt ve elektrik dağıtım firmalarına da denetim yapacak mısınız?’

“İktidar, gece yarısı kararnameleriyle ülkeyi yönetme alışkanlığını yılbaşı gecesinde de gece yarısı zam yağmuru ile sürdürmüştür. Bu zam yağmuru, yanlış ekonomi politikalarının kaçınılmaz sonucudur. İktidara soruyoruz: Marketlere zam denetimi yaptığınız gibi, akaryakıt ve enerji dağıtım firmalarına da bir denetim yapacak mısınız? Belediye zabıtalarını akaryakıt istasyonlarına ve elektrik dağıtım şirketlerine gönderecek misiniz?” 

‘Kademelendirme ile elektrik faturası en az 200 lira olacak’

“Sözde TRT payını kaldırarak faturalarda üç kuruşluk indirim yapan iktidar, kademeli faturalandırmayla küçük aileleri mağdur edecek usule geçmiştir. Bu kademelendirme ile artık elektrik faturası en az 200 liranın üstünde olacaktır. Evinde hastası olduğu için solunum desteği veren tıbbi cihazları kullanmak zorunda olan aileleri de bugünden itibaren yüzlerce liralık ilave elektrik faturası yükü altına soktunuz. Kademeli faturalandırmaya geçerken hiç mi hasta sahibini, yoksul aileleri düşünmediniz? Vicdanınız bu kadar mı köreldi?”

‘Maliyetler yükselmişken hangi ürüne ne kadar indirim bekliyorsunuz?’

Şahin, sözlerini iktidara şu soruları sorarak sürdürdü:

“Marketlere fiyat indirimi baskısı yaparken doğal gaz, enerji, akaryakıt maliyetinin bu kadar yükseldiği bir dönemde çiftçinin, esnafın, tüccarın, sanayicinin hangi ürüne, ne kadar indirim yapmasını bekliyorsunuz? Doğal gaz ve petrol ürünlerinin ithalata bağımlı olduğunu ifade ederek vatandaşa yapılan zammı izah ederken; kışın soğuk günlerinde Türkiye Kömür İşletmeleri’nin yerli kömüre getirdiği yüzde 38’lik zammı neyle izah edeceksiniz? Gece yarısından 12 saat öncesinde fahiş fiyatlarla mücadele sözü veren Sayın Erdoğan, 12 saat sonra yeni yıla yeni zamlarla girdiğimizin acaba farkında mısınız? Yoksa vatandaşın belini bükecek bu denli zamları sizden habersiz, size rağmen mi yaptılar? Herkese indirim çağrısı yapıyorsunuz. Devlet olarak bu indirim çağrısını öncelikle devlet kontrolündeki kalemlere yapmanız gerekmez mi?”

 

‘Yol yakınken seçim kararı alın’

“Zamlarla faturayı vatandaşa ödeteceğiniz kesin lakin sandık günü geldiğinde faturayı asıl ödeyecek olan iktidardır. Demokrasilerde hesap günü sandığın geldiği gündür. Ne kadar geciktirirseniz geciktirin; sandık gelecek ve siz de sandıkta bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödeyeceksiniz. Yol yakınken seçim kararı alın; hem siz daha fazla vebalden kurtulun hem de ülke rahatlasın.”

‘Demirel’in, Özal’ın akıl edemediğini Sayın Erdoğan icat etti’

“AK Parti iktidarı, cumhuriyet döneminde yapılamayanları yapmakla övünüyordu. Evet, ‘hayaldi gerçek oldu.’ Boğaz Köprüsü’nü rahmetli Demirel, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü de rahmetli Özal inşa etmişti. Her ikisinin akıl edemediğini Sayın Erdoğan icat etti. Köprü geçişlerinden çift yönlü ücretlendirme payesi de ucube sistemle birlikte AK Parti iktidarına düştü. Bu davranışınızla yaşayanlara attığınız kazıkla kalmadınız; rahmetli Demirel ve Özal’ın da kemiklerini sızlattınız.”

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