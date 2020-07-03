ŞAHİN : Gelecek Partisi Ters Giden Her Şeyi Düzeltmek İçin Kuruldu

Gelecek Partisi İstanbul İŞl Başkanı Avukat İsa Mesah Şahin : Her Şey Çok Güzel Olacak Dedi

Şahin; Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2011 balkon konuşmasında TÜRKİYE kazandı derken daha sonraki konuşmalarında ise toplumu ayrıştırarak biz ve onlar dilini kullandığına dikkat çekerek Ak Parti’yi bugün tanıyamadığını ifade etti.

Sayın Başkan Siz daha Önce Ak Parti Kadıköy İlçe başkanı idiniz Partinizin kurucu kadrosunda Ak Parti’den gelenlerin Çoğcunluğu var neden orada kalıp siyasi mücadelenizi yapmadınız ?

Bizler uzun süre bunu yapmaya çalıştık. Ancak Ak Parti Üst yönetimi kurucu fabrika ayarlarından saptığı için tavsiyelerimizi,uyarılarımızı ve eleştirilerimizi dinleyip ders çıkarmak yerine bizleri suçlama yoluna gitti.

Bizler de uzun süre direndik ama baktık ki Ak Parti eski Ak Parti değil, ilkeli ve halk odaklı siyaset yapmak adına Prof.Dr.Ahmet Davutoğlu önderliğinde Gelecek Partisini kurduk.

Peki sayın başkanım görüş olarak Ak Parti’den çok uzak değilsiniz seçmen neden size oy versin ?

Seçmenin Gelecek Partisine oy vermesi için size 20 tane neden sayabilirim.Her şeyden önce biz de baskı yok,herkes bizim gibi düşünecek yoksa onlara terörist damgası vuracağız korkutması yok.Biz de akıl tutulması yok.

Biz sabah ayrı akşam ayrı düşünen bir siyasi hareket değiliz. Bizde ilke ve dürüstlük önemli. Bizler Erdoğan’ın her yaptığına hay hay deseydik bugün her birimiz orada bir yerlerde olabilirdik. Ama bizim amacımız bir koltuk kapma derdi değil. Biz Gelecek Partisini kuraraken kolaya değil zora talip olduk.

Ak Parti’nin sizlere zorluk çıkarmak için bir çok yolu denediğini biliyoruz neler söyleyeceksiniz ?

Evet yapılan baskılar ortada örnek vermek gerekirse Şu an Küçükçekmece ilçesi sınırlarında bulunan İl başkanlığımızdan önce E-5 in kanarında Bahçelievler ilçesi sınırları içinde bir yer tutmuştuk.

İlçe Belediye başkanlığında Ak Parti’libir başkan olunca bir gerekçe bularak yıllardır faal olan bir yer için hukuki bazı sorunlar ileri sürülerek orada faaliyet gösteremeyeceğimizi söyledikleri için bırakmak zorunda kaldık.

Bizler her türlü zoruluğu zaten partimizi kurarken göze almış bir siyasi kadroyuz. Kimse bizi ülkemize hizmet etmekten alıkoyamaz şeklinde konuştu.

Aslında bundan daha kötü engellemelerde oldu biz buna engellemelerde akıl mantığı zorlayan olaylar yaşıyoruz ama burada onlara girmenin doğru olmadığını düşündüğümden şimdilik bir şey demeyeceğim.

Sayın İl başkanı bizler sürekli İstanbul’un 39 ilçesinde sokak röportajları yaparak seçmen ile yüz yüzeyiz bize dedikleri şu Gelecek Partisi kurucusu Davutoğlu % 49.5 oy aldığı halde Erdoğan’ın istifa et çağrısına neden masaya yumruğunu vurup hayır ben ceçimle geldim deyip istifa etmeseydi şu an yanında olurduk ama Ak Parti’de yer bulamadığı için kırgınlık ve kızgınlıkla parti kurdu diyorlar bu görüş için neler söylemek istersiniz ?

Bakınız Kurucu Genel Başkanımız Prof.Dr.Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 17 Kasım 2015 tarihide 64.Hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Genel Başkanımız bir çok hatayı düzeltmeye çalıştıkça parti içinde ititrazlar gelmeye başladı.

Erdoğan’da Şefaflık ve diğer reformalardan rahatsız olduğu için Davutoğlu’nun istifasını istedi.

Bakınız daha önce Cumhurbaşkanı Sezer ve Ecevit arasında yaşanan Anayası tartışmasında ülkemiz ne kadar kayba uğradı.

Sayın Davutoğlu istifa etmiyorum diyerek direnseydi ülkemiz aynı kaybı bir kez daha yaşayacaktı. Devlet adamlığı kendi şahsi menfaatini ülkenin menfaati önüne almamayı gerktiridir ve böyle de yaptı.

Evet dediğiniz gibi sadece kendisini düşünseydi ve masaya yumruk vurup hayır istifa etmiyorum deseydi belki bir çok seçmenin gözünde kahraman olurdu ama ülkemizde ciddi kayıplara uğrayacacğı için Davutoğlu sesiz bir şekilde mademki bir başbakan olarak istediğim reformları yapamıyorum en iyisi ülkeye zarar vermeden istifa edeyim dedi ve etti. Zaten 64.Hükümetin ömrü 22 Mayıs 2016 ‘da 6 ay dolmadan bitti..

AK PARTİ Eski AK PARTİ değil diyerek ne demek istediniz ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2011’e kadar olan balkon konuşmalarına bakın kuşatıcı bir dil kullanarak TÜRKİYE kazandı derken bundan sonra ise biz ve onlar diye bir dil tercih ettiğini hepimiz net bir şekilde görüyoruz. İşte bundan dolayı Ak Parti eski Ak Parti değil diyorum dedi.

Partinize Karşı Medya Ambargosu için neler söyleyeceksiniz ?

Bu medya ambargosu sadece bizim partimize karşı değil Ak Parti hariç her partiye karşı var. Ama bizim partiye karşı biraz daha fazla var. Biz bu durumu hükümetin Gelecek Partisisinden çekindiği şeklinde algılıyoruz ama korku ile bir yere de varılamayacağını herkes bilir dedi.

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Her Şey Güzel Olacak Dedi

Gelecek Partisi İstanbul il Başkanı Avukat İsa Mesih Şahin Hükümetin korku imparatorluğu kurması iyi değil. Biz ülkeyi daha iyi yöneteceğimizi düşünüyoruz. Kimseye hakaret etmeden,bağırmadan çağırmadan kimseyi ötekileştirmeden de siyasetin olabileceğini düşünüyoruz diyerek Ak Parti’nin baskını ve ayrıştırıcı siyasetin iyi olmadığını söyledi.

Sayın İl başkanı mikrofon sizin seçmene son sözlerinizi alalım …

Seçmenlerin Parti programımızı incelemelerini isterim. Biz gençlere,memurlara, işiçilere ,esnafa daha güzel bir hükümet ile ülke iade etnek mümkün diyoruz.

Biz AK PARTİ’den memnun değiliz ama oy verecek iyi bir muhalfet partisi yok diyenlere alın işte size ilkeli ve belgeli muhalafet yapan bir parti diyoruz. Halkımız artık alternatifsiz değildir. Bizim partimizde sadece Ak Parti’den gelen siyasetçiler yok. Kurucular kurulumuzda ve diğer teşkilatlarımızda her siyasi görüşe mensup kişi var.

Yapılacak olan ilk seçimde ciddi bir oy alarak TBMM ‘de ki yerimizi alacağımızdan şüphem yok diyen İsa Mesih Şahin bütün halkımıza saygı ve mubabetlerimi sunarım şeklinde sözlerini tamamladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)