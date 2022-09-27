Saadet Partisi Sahalara İndi (VİDEOLU)

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KAYA İLK OLARAK PARTİSİNİN ÇALIŞMALARI HAKKINDA ÖZET BİR BİLGİ VERDİKTEN SONRA HALKIN SORULARINA İÇTEN VE SAMİMİ CEVAPLAR VERDİ …

Saadet Partisi Zeytinburnu Merkezefendi Mahalle buluşmaları toplantısında açılış konuşmasını ilçe başkanı iş insanı Levent Çotuk yaptı. Çotuk Konuşmasına “Milli Görüşün tek partisi olan Saadet Partisi olarak her zaman halkımızın yanında olduğumuzu daha önceki hükümetlerimiz döneminde yaşı müsait olanlar gördü. Olmayanlarda kaynaklarda okuyup öğreniyor. Aslında benim Zeytinburnu ve çalışmalarımız hakkında söyleyeceğim çok şey var ancak bugün burada sözün asıl sahibi genel başkan yardımcımız Av.Bülent Kaya başkanım var. Genel Başkan yardımcımız özet şekilde partimizin çalışmaları hakkında minik bir bilgi verdikten sonra programımızın formatı gereği siz soracaksınız genel başkan yardımımız cevap verecek. Bugün burada düzenlemiş olduğumuz toplantımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Duayen sanatçımız Merhum Neşet Ertaş’ın bugün vefat yıl dönümü. Mekanı cennet olsun diyerek sözü Genel Başkan yardımcımız sayın Av. Bülent Kaya başkanıma takdim ediyorum” dedi.

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AV.BÜLET KAYA: BENDE MERKEZEFENDİ MAHALLE SAKİNİYİM YANİ SİZİNLE KOMŞUYUM …

“Saadet Partisi Genel Merkezi olarak sürekli halkın içinde olan bir parti olduğumuzu hepiniz biliyorsunuz. Ancak bundan sonra daha da hızlı bir şekilde sahalara ineceğiz.

Bir tarafta mahalle buluşmalarımız,diğer tarafta çözerse SAADET çözer programlarımız kapsamında hep sahalarda olacağız.

Bugün burada benimde sakini olduğum Merkezefendi Mahalle sakini komşularımızla bu kıraathanede bir araya geldik. Bu programımızın formatı bizden çok halkımızın konuşması ve var ise sorularını sormalarını amaçlıyoruz. Her türlü sorunuzu samimi ve içten bir şekilde cevaplamaya çalışacağım inşallah dierek sözlerini tamamlayan genel başkan yardımcısı tam 2 saat boyunca sorulan her soruya samimi ve içten bir şekilde cevaplar verdi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KAYA’NIN HALKIN SORULARINA VERDİĞİ CEVAPLARI HABERİN İÇİNDEKİ VİDEODA İZLEMENİZ MÜMKÜN …

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTA)