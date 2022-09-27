banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.265,64
ALTIN
964,92
DOLAR
18,47
STERLİN
19,81
EURO
17,74
Saadet Partisi Sahalara İndi (VİDEOLU)
Saadet Partisi Sahalara İndi (VİDEOLU)
Avrasya Hastaneler Grubu Zeytinburnu Kaymakamını Ağırladı (VİDEOLU)
Son Dakika
Avrasya Hastaneler Grubu Zeytinburnu Kaymakamını...
Makam Aracını Bıraktı Bir Günde 24 Bin Adım Attı
Makam Aracını Bıraktı Bir Günde...
10 Meydan 10 Ücretsiz Konser
10 Meydan 10 Ücretsiz Konser

Saadet Partisi Sahalara İndi (VİDEOLU)

Saadet Partisi Genel Başkan yardımcısı Av. Bülent Kaya partisinin Zeytinburnu ilçe başkanlığınca Düzenlenen her mahalle bir İstanbul toplantıları kapsamında Zeytinburnu Merkezefendi mahalle buluşmasında Onur Kardeşler Kıraahanesinde mahalle halkı ile bir araya geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2022 Salı 11:00
Saadet Partisi Sahalara İndi (VİDEOLU)
banner171

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KAYA İLK OLARAK PARTİSİNİN ÇALIŞMALARI HAKKINDA ÖZET BİR BİLGİ VERDİKTEN SONRA HALKIN SORULARINA İÇTEN VE SAMİMİ CEVAPLAR VERDİ …

Saadet Partisi Zeytinburnu Merkezefendi Mahalle buluşmaları toplantısında açılış konuşmasını ilçe başkanı iş insanı Levent Çotuk yaptı. Çotuk Konuşmasına “Milli Görüşün tek partisi olan Saadet Partisi olarak her zaman halkımızın yanında olduğumuzu daha önceki hükümetlerimiz döneminde yaşı müsait olanlar gördü. Olmayanlarda kaynaklarda okuyup öğreniyor. Aslında benim Zeytinburnu ve çalışmalarımız hakkında söyleyeceğim çok şey var ancak bugün burada sözün asıl sahibi genel başkan yardımcımız Av.Bülent Kaya başkanım var. Genel Başkan yardımcımız özet şekilde partimizin çalışmaları hakkında minik bir bilgi verdikten sonra programımızın formatı gereği siz soracaksınız genel başkan yardımımız cevap verecek. Bugün burada düzenlemiş olduğumuz toplantımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Duayen sanatçımız Merhum Neşet Ertaş’ın bugün vefat yıl dönümü. Mekanı cennet olsun diyerek sözü Genel Başkan yardımcımız sayın Av. Bülent Kaya başkanıma takdim ediyorum” dedi.

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AV.BÜLET KAYA: BENDE MERKEZEFENDİ MAHALLE SAKİNİYİM YANİ SİZİNLE KOMŞUYUM …

“Saadet Partisi Genel Merkezi olarak sürekli halkın içinde olan bir parti olduğumuzu hepiniz biliyorsunuz. Ancak bundan sonra daha da hızlı bir şekilde sahalara ineceğiz.

Bir tarafta mahalle buluşmalarımız,diğer tarafta çözerse SAADET çözer programlarımız kapsamında hep sahalarda olacağız.

Bugün burada benimde sakini olduğum Merkezefendi Mahalle sakini komşularımızla bu kıraathanede bir araya geldik. Bu programımızın formatı bizden çok halkımızın konuşması ve var ise sorularını sormalarını amaçlıyoruz. Her türlü sorunuzu samimi ve içten bir şekilde cevaplamaya çalışacağım inşallah dierek sözlerini tamamlayan genel başkan yardımcısı tam 2 saat boyunca sorulan her soruya samimi ve içten bir şekilde cevaplar verdi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KAYA’NIN HALKIN SORULARINA VERDİĞİ CEVAPLARI HABERİN İÇİNDEKİ VİDEODA İZLEMENİZ MÜMKÜN …

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTA)

Son Güncelleme: 27.09.2022 14:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbb’den Bir İlk: ‘Tek Yapı Dönüştürme Projesi’ Kadıköy’de Başladı
İbb’den Bir İlk: ‘Tek Yapı Dönüştürme Projesi’ Kadıköy’de Başladı
Deva Partisin'den Öğretmenlere Özel Yol Haritası
Deva Partisin'den Öğretmenlere Özel Yol Haritası
DEVA Partisinin Mavi Yeleklileri Sokaklarda Farkındalık Oluşturdu….
DEVA Partisinin Mavi Yeleklileri Sokaklarda Farkındalık Oluşturdu….
DEVA Partisi: ‘Rüşvet Alanları Tespit Ettiniz Mi?’
DEVA Partisi: ‘Rüşvet Alanları Tespit Ettiniz Mi?’
HDP, Türkiye, Siyaset ve Gürsel Tekin...
HDP, Türkiye, Siyaset ve Gürsel Tekin...

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169