Radyo Başakşehir’den 15 Temmuz Özel Yayını

Mutluluğun sesi Radyo Başakşehir’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6’ncı yıl dönümünde “15 Temmuz Özel Yayını” gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitler Anıtı’ndan ve gün boyu süren yayına 15 Temmuz gazileri başta olmak üzere AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile birçok isim konuk oldu.

Türkiye’nin en çok dinlenen internet radyolarından biri Radyo Başakşehir, 15 Temmuz destanının 6’ncı yıl dönümünde özel ve anlamlı bir yayın gerçekleştirdi. 15 Temmuz Şehitler Anıtı’ndan yayın yapan tek radyo olan Radyo Başakşehir, gün boyu birbirinden değerli isimleri ağırladı. Radyo programcıları Özgür Kani, Melis Bektaş ve Enes Özdemir, demokrasi ve milli birlik destanını yazan kahraman gazilerin yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, gazeteciler Murat Çiçek ve Serkan Fıçıcı’yı misafir etti.

“Türkiye’mizi yarınlara taşımaya devam edeceğiz”

15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza Müzesi’ni ziyaret eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Radyo Başakşehir’in özel yayınına konuk oldu. Kabaktepe, “Milletimizin vatan sevgisi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu, halkının yanında oluşu ile FETÖ’nün hain darbe girişimi püskürtüldü. Saraçhane’de 15 şehidimiz olmuştu. Saraçhane’de ‘Bayrağımızın, milletimizin ve vatanımızın arkasındayız’ diye haykıracağız. Türkiye’mizi yarınlara taşımaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“Aziz şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız”

Radyo Başakşehir’in 15 Temmuz Özel Yayını’na katılan bir diğer konuk ise Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek oldu. Kaymakam Demiryürek, “Bugün ev sahibi olarak 15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak için akın akın gelen vatan sevdalıları ile birlikteyiz. Üsküdar, söz konusu vatan olduğunda üzerine düşeni yapmıştır ve bundan sonra da yapacaktır. Şehitler Anıtı’na ev sahipliği yapan ilçe olarak bu önemli emanetin üzerimize yüklemiş olduğu sorumluluğun farkındayız. Milletimiz, her ferdiyle iradesine sahip çıkan ve darbelere geçit vermeyen kimliği ile kahramanlık destanı yazmıştır. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimize minnettarız.” ifadelerini kullandı.

“15 Temmuz’u unutmayacak ve unutturmayacağız”

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “FETÖ’nün hain darbe girişimini unutmayacağız. Köklerini kazıyana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimizin ve şehit ailelerin her anında yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. 15 Temmuz’u unutmayacak ve unutturmayacağız.” dedi.

kaynak: İTHA