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‘’Psikologluk Meslek Yasasını Çıkaracağız’’

Mersin temasları çerçevesinde üniversite öğrencisi gençlerle bir araya gelen Ahmet Davutoğlu, iktidar olduklarında psikologluk meslek yasasını çıkarıp her vatandaşın bir psikoloğa tanımlı olması uygulamasını başlatacakları vaadinde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:17
‘’Psikologluk Meslek Yasasını Çıkaracağız’’
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Mersin’de Gençlerle buluştu:


MEVCUT DURUM VE BEKLENTİLER

Bilindiği gibi Türk Psikologlar Derneği uzunca süredir bu alanda yaşanan karmaşa ve aksaklıkların giderilmesi için bir meslek kanunu çıkarılması adına yoğun uğraşlarda bulunmakta.

Her ne kadar kamu kurumlarında ve özel sektörde hizmet verdikleri alanlarda yapılmış bazı yasal düzenlemeler mevcutsa da, bu yasal düzenlemelerin mesleki hakları düzenlemek ve korumak için pek çok açıdan yetersiz durumda olduğu değerlendirilmekte. Bu nedenle psikologlar uzun yıllardır bağımsız bir meslek kanunu talep ediyorlar. Bu kanun hangi alanda hizmet veriyor olursa olsun tüm psikologların ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri sağlayacağı için hem hizmet veren-psikologlar- hem de hizmet alanlar için büyük önem taşıdığı düşünülmekte.

Ayrıca var olan yasal düzenlemelerin psikologların hak ve ihtiyaçlarına yanıt vermediği gibi topluma verilen hizmetler açısından da önemli bir risk yarattığı değerlendiriliyor. Gerek kamuda gerekse özel sektörde faaliyet gösteren psikologlar kimi zaman yasal korumadan yeterince yararlanamıyorlar. Bu durum da psikologlar görev tanımı dışında çalıştırılmaları nedeniyle denetim eksikliğine kadar çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Tüm bunlarla birlikte birçok ülkede net ifadeler ile tanımlanan psikolog, psikoterapist veya klinik psikolog gibi unvanların tanımları ve bu unvanlara sahip kişilerin görev alan ve tanımlarıyla birlikte mesleki hakları konusunda ülkemizde belirsizlikler mevcut olduğu belirtilmekte.

Söz gelimi klinik psikoloğun yasalarda rol tanımı yapılmış olmasına karşın bağımsız çalışmasını düzenleyen bir yönetmelik mevcut değil. Tahmin edebileceği gibi bu durum beraberinde psikoloji lisans ve lisansüstü eğitimlerine de yansımakta ve karmaşa yaratmakta. Psikoterapi ehliyetinin nasıl alınacağı, hangi koşullarda ve hangi denetim mekanizmaları altında çalışılacağı ise hiçbir yasal düzenlemede konu edilmemiş durumda. Buna rağmen bu mesleki unvanların görev tanımına karşılık gelen çalışmaları farklı unvanların adı altında icra eden ve dolayısıyla hem psikologluk mesleğini suistimale hem de yararlanıcıları istismar etmeye kadar uzanan olumsuz sonuçlar yaşanabiliyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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