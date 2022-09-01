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Pekcanlı: Edirne, Seçimlerde Türkiye Rekorunu Kıracak

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun kente yaptığı ziyarette ilgi ve alakanın çok büyük olduğunu belirterek, “Seçimlerde Edirne’de Türkiye rekoru kıracağımıza inanıyoruz” dedi. CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, ülke ve il gündemini değerlendirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Eylül 2022 Perşembe 10:15
Pekcanlı: Edirne, Seçimlerde Türkiye Rekorunu Kıracak
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-CHP EDİRNE ÖRGUTÜ SEÇİMLERE HAZIR-
CHP Edirne örgütünün seçimlere hazır olduğunu ifade eden Başkan Pekcanlı, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak yarın sabah seçim olsa bizim buradaki örgütümüz hazırdır. Kim hangi sandıkta görev alacağını, hangi okulda görev alacağını, hangi vatandaşı arabamızla okula getireceğimizi biz ezbere biliyoruz. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ilçe örgütlerimiz bu anlamda gayet iyi çalışmalar yapıyor. 2 hafta önce Genel Başkamızı ağırladık. Genel Başkanımız ve kurmay heyetinin tamamı Edirne’ye geldi. STK’larımızla, muhtarlarımızla burada önemli toplantılar gerçekleştirdi. Çok geniş katılımlı ve verimli toplantılar oldu. Esnaf ziyaretine çıktık ama yoğun ilgi nedeniyle bu ziyaretler mitinge dönüştü. Genel Başkanımıza ilgi ve alaka o kadar büyüktü. Bu durum bizleri çok memnun etti, seçimlerde Edirne’de Türkiye rekoru kıracağımıza inanıyoruz. Tabiki Genel Başkanımız Türkiye’de ayçiçeği üretiminde 2. Sırada yer alan Edirne’de çiftçilerimizi unutmadı. Genel başkanımızda bu anlamda çiftçimize en az 16 TL olmalı diyerek CHP iktidarında olması gerekenleri aktardı. Genel Başkanımızın açıklamaları bölgemizde ciddi ses getirdi. Ayçiçeği hasadı başladı ancak alım fiyatları henüz açıklanmadı. İktidardan bekliyoruz bakalım ne kadar fiyat açıklayacaklar” dedi.

-EKONOMİK KRİZİN BOYUTUNU EN İYİ EDİRNELİLER KIYASLIYOR-
Ekonomik krizin en iyi Edirne’de hissedildiğini ifade eden CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, “Ekonomik kriz aslında yani bölgemizde belki de Türkiye'de bir Van ilimizde bir de Edirne'de kıyas anlamında olduğu için daha fazla hissediliyor. Sebebi ise bizim paramız pul olmuş. Malımız ucuzlamış. Alım gücümüz ortadan kalkmış. Bulgaristan vatandaşı Edirne'de çok rahat alışveriş yapıyor. İnanın marketlerden sepetler dolusu malı alıp gidiyorlar. Alım gücümüz olmadığı için bunu çok rahat Edirne’de görebiliyoruz. Bizler burada kendimizi onlarla kıyaslayabiliyoruz. Özellikle son yıllarda ekonomik anlamda ne kadar kötüye gittiğimizi kıyaslama ile görmemiz mümkün. Bizler, kendi büyüklerimizin doğup büyüdüğü topraklara seyahat maksatlı dahi 2 yıldır gidemiyoruz. Yani Edirneliler ekonomik krizi ve etkilerini çok net görünüyorlar. Bizim halkımızı marketten birkaç parça ürünle çıkarken, Bulgaristan vatandaşları 3 -4 araba doldurup çıkıyorlar. Nedeni de paramızın sürekli değer kaybetmesi” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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