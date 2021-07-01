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Patron Erken Seçim İstiyor
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Patron Erken Seçim İstiyor

Hükümetler hiçbir zaman patronları konumunda olan halkın isteklerine ters hareket edemezler. İstanbul Times Tv Özel YouTube kanalımıza için Türkiye seçmenlerin % 20’sine denk gelen İstanbul seçmenine sorduğumuz “SİZCE ÜLKEMİZİN ŞU AN BİR ERKEN GENEL SEÇİME İHTİYACI VAR MI? Sorumuza seçmenlerin % 60’ı evet acil olarak erken seçim şart diyorlar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Temmuz 2021 Perşembe 10:57
Patron Erken Seçim İstiyor
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SİSTEM İSTER BAŞKANLIK OLSUN İSTER PARLAMENTER SEÇMEN SEÇİM İSTİYORSA YAPACAKSINIZ…

CHP ve  İyi Parti Genel Başkanlarının halk erken seçim istiyor çıkışına  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP genel başkanı Dr. Devlet Bahçeli ise erken seçim yok. 2023’ü bekleyeceksiniz diyorlar.

Şartlar oluştuğu zaman sistem ister Başkanlık isterse parlamenter sistem olsun seçim her zaman tıkanan siyaseti açacak bir yöntemdir.

Hükümet ve ortağı MHP nerede ise erken seçim isteyenleri hain ilan edecek… Oysa bu demokratik bir haktır. Hiçbir lider halkın demokratik hakkını istemesi  karşında biz Haziran 2023’e kadar seçildik. Erken seçim yok diyemez.

31 MART 2021 YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİNDE HALK HÜKÜMETTEN DESTEĞİNİ ÇEKTİ…

Seçmen Haziran 2018’de Ak Partiye destek verdi. 31 Mart 2019’da yapılan yerel yönetim seçimlerinde ise desteği Ak Parti’nin başında olduğu Cumhur İttifakına değil CHP’nin başında olduğu Millet İttifakı İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok büyükşehirde seçimi kazandı.

 Hükümetin ve ortağı MHP’nin  seçim isteyenlere iyi bir göz ile bakmaması kabul edilebilir değil. Elbette halkın sesi olan Muhalefet seçim isteyecek.

HALKIN % 60’I ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Siyasi sokak röportajlarının ilk kanalı olan İstanbul Times Tv Özel YouTube kanalımızın 1.000 kişi ile yaptığı “SİZCE ÜLKEMİZİN ŞU AN BİR ERKEN GENEL SEÇİME İHTİYACI VAR MI ? SORUMUZA Seçmenin % 60’ı hem de acil bir şekilde  erken seçime ihtiyaç var diyerek taleplerini ortaya koymaktalar. Önemli bir kesimde geç olursa gençler daha çok oy kullanır ve iktidar daha az oy alır görüşünde olduğu için zamanında olsun diyor.  Ülkede ki seçmenin % 20’sini  barındıran İstanbul seçmeni acilen eken genel seçime istiyor.

PATRON SEÇMEN İSE KİMSE PATRONA RAĞMEN İŞ YAPAMAZ…

Biz seçimi beş sene için yaptık daha iki senemiz varken seçim meçim yok demek adil doğru ve yerinde bir tespit değil.

Haziran 2018 genel  seçiminden bu yana köprünün altında dünyayı derinden etkileyen bir KOVİD 19 belası ile karşı karşıyayız. Kimi seçmen hükümet süreci güzel yönetti derken kimisi bizi perişan etti diyebiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce defalarca kendisi İstanbul’u kaybeden  Türkiye’ yi kaybeder demişti.

Ak Parti 31 Mart 2019 yerel  yönetim seçimlerinde İstanbul’u,Ankara’yı, Adana’yı, Antalya’yı ve Mersin’i’ kaybetti. CHP yada diğer adı ile Millet  ittifakın seçim istemesi kadar normal bir şey yok.

Kaldı ki onlar değil sokaktaki halk erken seçim istiyor onlarda seçmen adına talepte bulunuyor.

Bizzat kendim İstanbul sokaklarında halka sizce ülkemizin bir erken genel seçime ihtiyacı var mı yok mu diye soruyorum. % 60’ı hemen acilen seçim diyor. Önemli bir kısmı da  2023’ de olsa gençler daha çok oy kullanır diyerek erken seçim olmasın diyor.

Kimse başkanlık sisteminde erken seçim olmaz demesin.Hiç bir sistem ALLAH yapısı değil. Patron yani halk isterse her zaman her şey olur. Bunu söylerken de iktidar kaybetsin yeni birisi gelsin düşüncesi ile de söylemiyorum. Eğer halk yine oy verecekse de mevcut iktidar daha güçlü bir şekilde ülkeyi yönetir. Zaten kendisine güven hükümete seçiş meçim yok demez hadi HODRİ MEYDAN der.

Sözün özü ne Erdoğan’ın demesi ile nede Bahçeli’nin demesi ile halkın talebi görmezden gelinemez.

Erdoğan ve Bahçeli belki Haziran 2023’e kadar muhalefet büyükşehirlerde iyi bir yönetim sergileyemez ve bizde yeniden seçimi kazanırız hesabı yapıyor olabilir.

Sayın Devlet Bahçeli % 11 oyu ile Hükümete her dediğini yaptırdığı için tabi ki erken seçim istemez.Şu an bir seçim yapılsa MHP’nin oyu % 6 veya en fazlası % 7 olur.

Sayın Bahçeli 2018’de % 11 Oy almış bugün seçim olsa o zamanın yarısı oy alıyor ama dediği her şey anında yapılıyor. Tabi erken seçim istemez…

Bunu kendi kafam da söylemiyorum.İstanbul’da oyu bu oranda bile değil ama Türkiye de  zar zor bu kadar oy alabilir.

Ak Parti’nin şu an İstanbul’a oy oranı ile % 24 ile 26 arasında sokak röportajlarımızda ortaya çıkan oran bu…

Halkın beklentisi acil bir erken seçim… Kasım 2021’de imkan var ise seçimin olması yok ise Mart –Nisan 2021’de olması hükümetlerin patronu olan halkın isteğidir…

SEÇİM İSTEMEK HAİNLİK DEĞİL BİR HAKTIR…

Kaynak: İstanbul  Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 01.07.2021 11:21
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