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Öztürk Yılmaz’dan dikkat çeken 21 Ekim Dünya Gazeteciler günü mesajı!

Hükümetin ve muhalefetin iki havuz medyasını sıkça eleştiren Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajla kutladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ekim 2021 Perşembe 15:11
Öztürk Yılmaz’dan dikkat çeken 21 Ekim Dünya Gazeteciler günü mesajı!
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21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü ile ilgili Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, mesaj yayımladı.

ÖZTÜRK YILMAZ’IN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda özellikle kalemini kiraya vermemiş, birilerine yandaşlık ve yalakalık yapmayan gazetecilerin gününü kutlayan Yılmaz, yayımladığı mesaj ile dikkat çekti.

KALEMİNİ KİRAYA VERMEMİŞ GAZETECİLER GÜNÜ

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı mesajda, “ Kalemini kiraya vermemiş, birilerine yandaşlık ve yalakalık yapmayan, gazetecilik meslek ilkelerine uyup dürüst habercilik ile mesleğini icra eden bütün değerli gazetecilerimizin Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.” İfadelerini kullandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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