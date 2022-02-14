Özgür Karabat : AKP 13 milyar doları ne yaptı?

2) Ülke ekonomisini dolara bağımlı hale getiren AKP’nin ta kendisidir.

Türkiye’de üretilen, insan gücü ve ekipmanı yerli olan elektriğin dağıtımı 13 milyar dolara yandaşlara ve uluslararası finans lobilerine peşkeş çekilmiştir.

3) Enerji sektörünü dolar üzerinden özelleştirmenin açıklanacak bir tarafı yoktur. Bu özelleştirmeler ne ucuzluk ne de kesintisiz elektrik sağlamıştır. Isparta’da AKP’nin ve onun yandaş dağıtım şirketinin halkı nasıl 5 gündür karanlığa gömdüğünü gördük.

4) Özelleştirilen dağıtım bölgeleri ile şirketlere “Vatandaşa, sanayiciye pahalı fatura çıkarın” denmiştir. İnsanlarımız karanlıkta ve soğukta oturmakta, esnafımız kepenk kapatmaktadır. AKP, vatandaşları enerji yoksulluğuna sürüklemektedir. Anlatalım…

5) Sevgili dostlar, bir rant bileşimi olan AKP, enerji sektöründe çok büyük vurgun yapmıştır. 13 milyar dolarlık elektrik dağıtımının yanı sıra, elektrik üretiminin %80’ini de özelleştirerek kendi yandaş sermayesine milyarlarca dolarlık kaynak aktarmıştır.

6) 2002-2021 arasında AKP 62.3 milyar dolarlık özelleştirme yaptı. (1986-2002 dönemindeki özelleştirme ise 8 milyar dolar.) AKP’nin özelleştirmelerinin büyük kısmı enerjiden geldi. Hem elektrik santralleri hem de dağıtım-faturalandırma satıldı.

7) Şu anda AKP’nin değil 62 milyar $, 1 milyar $ çıkarıp yapacağı bir kamu hizmeti yoktur. Yeni bir TÜPRAŞ, PETKİM yapabilir mi? Bu yüzden AKP yap-işlet-devret (YİD) modeli ile ülkenin geleceğini 156 milyar dolara sattı. Faturayı da halka ödettiriyor.

8) Yetti mi peki? Hayır.

Ülkemizi adeta istila eden ve yağmacı bir şekilde hareket eden AKP özelleştirme ve YİD modeli derken 300 milyon metrekare kamu arazisini de satmıştır.

AKP şimdi de TEİAŞ’ı, TPAO’yu, BOTAŞ’ı ve geriye kalan barajları satmak istiyor.

9) Özelleştirme ile kamunun zararının azalacağını, istihdamın ve vergi gelirinin artacağını vadeden AKP, vatandaşını yüksek enflasyonla fakirliğe, işsizliğe mahkum etmiştir. Fakirlik dalga dalga büyümektedir.

10) Tüm bu özelleştirme ve enerji politikalarından da görüleceği üzere, küresel lobilerin bir dediğini iki etmeyen AKP’dir. Özelleştirme IMF’nin, Dünya Bankası’nın ve küresel fonların planıdır. Şimdi sözde milliyetçilik taslayan AKP’nin gerçek yüzü budur.

11) Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra’da küresel fon yöneticilerinin ayağına gitti ve bu lobilere biat ettiklerini yeniden dile getirdi. Esnaf camına elektrik faturasını asarken, Hazine Bakanı’nın ne işler peşinde olduğunu herkes görsün.

12) Bize “Ne yapacaksınız” deniyor. Kara propagandaya maruz kalan insanlarımıza bunları anlatacağız ve doğruları göstereceğiz. Umutsuz olmayın.

Ekonomideki sorunları nasıl tespit ediyorsak, bunlarla ilgili çözüm projelerimiz de var.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)