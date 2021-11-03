ON BİN YENİ ÜYE İLE İYİ PARTİYE KATILDI

İş insanı ve milli sporcu Mehmet Ali Uykur, AK Parti’den istifa ederek 10 bin üye ile birlikte İYİ Parti’ye katıldı. Uykur’un rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

İYİ Parti Lideri Akşener, “Bu genç kardeşimiz 10 bin üye kaydı yaparak aramıza katıldı. Kendisine teşekkür ediyorum. Hoş geldin sefalar getirdin” dedi.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın’da sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “İYİ'LER SEL OLDU GELİYOR! #İYİParti'ye katılan iş insanı ve milli sporcu Mehmet Ali Uykur kardeşimiz adeta bir üye yapma makinesi gibi çalışarak Diyarbakır,Tokat,Ankara ve İstanbul'dan partimize kaydettiği 10 bin üyenin formlarını bize teslim etti. Var olsun!” ifadelerini kullandı.

‘İYİ’ler Arasında yerimizi aldık’ diyen İş insanı ve milli sporcu Mehmet Ali Uykur, “Öncellikle benimle ilgili güzel sözleri nedeniyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Teşkilat Başkanımız Sayın Koray Aydın ile bizleri evimizde hissettiren tüm İYİ Kadrolara sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin geleceği için İYİ’ler Ordusuna katıldım. Partimizi iktidara taşımak için var gücümüzle çalışacağız. İnşallah Genel Başkanımızı liderimizi de Başbakan yapacağız” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)