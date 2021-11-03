banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,540.12
ALTIN
549.66
DOLAR
9.70
STERLİN
13.26
EURO
11.25
Bağcılar’ın tarihi yeniden yazıldı
Bağcılar’ın tarihi yeniden yazıldı
İMAMOĞLU ALMANYA’YA GÖÇ SERGİSİNDE KONUŞTU: “KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK VE GÖÇLERİ ENGELLEMEK TÜM DÜNYANIN ORTAK SORUMLULUĞU”
İMAMOĞLU ALMANYA’YA GÖÇ SERGİSİNDE KONUŞTU:...
İmamoğlu : UKOME İle Hesaplaşacağım
İmamoğlu : Ukame İle Hesaplaşacağım
Geleceğim Zeytinburnu Platformu Yaptığı Çalışmalarla İlçeye Değer Katmaya Devam Ediyor
Geleceğim Zeytinburnu Platformu Yaptığı Çalışmalarla...

ON BİN YENİ ÜYE İLE İYİ PARTİYE KATILDI

10 Bin kişi ile İYİ Parti saflarına katılan ve Türkiye’de herkesin merak ettiği Mehmet Ali Uykur’a rozetini İYİ Lideri Akşener taktı. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın’da sosyal medya hesabından Uykur’u kutladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Kasım 2021 Çarşamba 12:05
ON BİN YENİ ÜYE İLE İYİ PARTİYE KATILDI
banner171

İş insanı ve milli sporcu Mehmet Ali Uykur, AK Parti’den istifa ederek 10 bin üye ile birlikte İYİ Parti’ye katıldı. Uykur’un rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.
İYİ Parti Lideri Akşener, “Bu genç kardeşimiz 10 bin üye kaydı yaparak aramıza katıldı. Kendisine teşekkür ediyorum. Hoş geldin sefalar getirdin” dedi.
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın’da sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “İYİ'LER SEL OLDU GELİYOR! #İYİParti'ye katılan iş insanı ve milli sporcu Mehmet Ali Uykur kardeşimiz adeta bir üye yapma makinesi gibi çalışarak Diyarbakır,Tokat,Ankara ve İstanbul'dan partimize kaydettiği 10 bin üyenin formlarını bize teslim etti. Var olsun!” ifadelerini kullandı.
‘İYİ’ler Arasında yerimizi aldık’ diyen İş insanı ve milli sporcu Mehmet Ali Uykur, “Öncellikle benimle ilgili güzel sözleri nedeniyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Teşkilat Başkanımız Sayın Koray Aydın ile bizleri evimizde hissettiren tüm İYİ Kadrolara sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin geleceği için İYİ’ler Ordusuna katıldım. Partimizi iktidara taşımak için var gücümüzle çalışacağız. İnşallah Genel Başkanımızı liderimizi de Başbakan yapacağız” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TKP Millet İttifakı için ne diyor?
TKP Millet İttifakı için ne diyor?
Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Serdar Savaş’tan Meclis'teki Muhalefet Partilerine İleri Demokrasi için Birlik Çağrısı
Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Serdar Savaş’tan Meclis'teki Muhalefet Partilerine İleri Demokrasi için Birlik Çağrısı
MHP İstanbul Milletvekili Dr. Hayati Arkaz Muharip Gaziler Derneği İle Buluştu
MHP İstanbul Milletvekili Dr. Hayati Arkaz Muharip Gaziler Derneği İle Buluştu
BTP’den flaş bir çıkış daha…
BTP’den flaş bir çıkış daha…
Vatan Partisi, İmran Khan’ın Partisiyle Görüştü
Vatan Partisi, İmran Khan’ın Partisiyle Görüştü

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169