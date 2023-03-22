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Okan Ertorun MHP'den Milletvekili Aday Adayı Oldu

Ülkü Ocakları Eski Başkanı ve Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Okan ERTORUN MHP Genel Merkezinde Milletvekili Aday Adaylık Müracaatında Bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Mart 2023 Çarşamba 19:24
Okan Ertorun MHP'den Milletvekili Aday Adayı Oldu
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Ülkü Ocakları Eski Başkanı ve Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Okan ERTORUN, Milletvekili Adaylığı, 28. Parlamento, 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Cumhur İttifakı ile ilgili Önemli Açıklamalar da bulundu.
ERTORUN, yaptığı açıklamada; "28 Dönem Parlamento ve 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimi Cumhuriyetimizin 100.yılında önemli bir dönüm noktası olacaktır. Türkiye Yüzyılında, Cumhur İttifakı’nın önemini bir kez daha görülmüştür. Güçlü devlet yönetimi ile Deprem, Sel gibi Afet ve Acil Durumlara hızlı müdahale ile yaralar sarılmaya başlanılmıştır. Deprem Konutları da kısa zamanda yapılıp teslim edilecektir. Milletimiz müsterih olsun, bu zor günleri köklü devlet, millet ve medeniyet geleneği ile ve güçlü dayanışma ile aşacaktır."
ERTORUN "MHP ve Cumhur İttifakı, Vatanını ve Milletini seven, Milli ve Manevi değerlerine bağlı, Devletinin bölünmez bütünlüğüne bağlı her türlü kötü tehlike, terör, LGBT gibi ahlaksız bir akım ve deizm gibi inanç tehlikesine karşı dik duran milli birliğin ittifakıdır. Gençliğimizi bu zararlı akımlardan, daha fazla eğitim-öğretim, ekonomik, sosyal destek ile spor gibi imkanlar ve manevi değerler kazandırarak koruyacağız. Gençliğimizi, gelecek nesilleri korumak, ülkemizin güvenli yarınlara güçlü bir şekilde ilerlemesini sağlamaktır. Gençlik varsa gelecek var"
ERTORUN "Her zaman Devleti’nin yanında olan biz Ülkücüler, yakın tarihte olduğu gibi, zor şartlarda elini taşın altına sokmuş ve Türk siyasal hayatının en önemli değeri olduğun göstermiştir. Cumhur İttifakı, Milletinin Devletiyle kucaklaşmasını sağlayan bir “Milli İttifaktır.” Milliyetçi siyaset ve Milli Devlet, kısa zamanda etkisini göstermiş Türk Devletler Teşkilatı Kurulmuş, Türkiye’nin Kızılelma’sı, ve Turan’ı yeniden Türk Birliği olmuştur."
ERTORUN "Biz Ülkücülerin, tek sevdası Vatan ve Devletimizin bekasıdır. Cumhur İttikafı, bu zor dönemde ülkemizi Türkiye Yüzyılına taşıyacak önemli bir yapı taşı olacaktır. Ülkemizin tüm sorunlarını iyi biliyor ve çözümü için Sayın Liderimiz Sayın Devlet BAHÇELİ’nin milli duruşu ve milliyetçi politikaları ülkemizi güçlü yarınlara ve Türkiye Yüzyılına taşıyacağına inancımız tamdır."
ERTORUN "Kızılelma ve Turan Ülkümüzde, her zaman olduğu gibi bundan sonrada Bilge Liderimiz Sayın Devlet BAHÇELİ’nin alacağı her karar da Ülkü Ocaklarında yetişen, Genç bir MHP Milletvekili Aday Adayı olarak TBMM’de ve Ülkücü nefer olarak her zaman yanında ve emrinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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