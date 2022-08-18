Milletvekili Yalım: '' Yazık Çiftçinin Haline''

Yalım, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve çiftçinin yapılan son zammı kaldıramayacağını ifade ederek, "AKP iktidar artık Türkiye’yi yönetmekten o kadar uzak ki benzin ve motorin fiyatlarının belirlenmesini daha beceremiyor. Mazot zammı iptali de gerçek çıkmadı. Nasıl yönetiliyoruz anlamak imkansız. Enerji piyasası kaynakları benzin ve LPG'de fiyat değişimi olmayacağını bildirdi. Vatandaş artık zam haberleri duymak istemiyor. AKP yaparsa vatandaşımıza ancak zaman yapıyor."şeklinde konuştu.

"BIRAKIN İNDİRİMİ, BİNDİRİM VAR"

Dün güya Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri'nde indirim yapıldığına dikkat çeken Yalım, "O indirimde söylenildiği gibi çıkmadı! Milleti kandırıyorlar, indirim göremedik. Bırakın indirimi ‘bindirim var' diyen vatandaşlar var. Diğer marketler daha ucuz diyenler var. Bazı ürünlerde göstermelik indirim yapmışlar, ama genel olarak indirim yok."diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA