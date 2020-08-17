MHP'li Delegeler Yeniden Kapıcıoğlu Dedi

Mevcut ve yeniden seçilen MHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Habip KAPICIOĞLU yaptığı selamlama konuşmasında " Ben ve birlikte bu yola baş koyduğumuz partili dostlarımızla ile arkadaşlarımızla ve mensupları olmakla onur ve şeref duyduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm üyelerine ve teşrif eden protokole, delegelerimize, kadın kollarımız ve mahalle teşkilatlarımızın tüm mensuplarına samimiyetle ve yürekten teşekkür ederim. Günümüze değin bu teşkilatın varlığı ve dirliği için görev yapmış olan tüm başkanlarımıza, yönetim kurulu ve delegasyonlarımıza, üyelerimize teşekkür ediyorum. Başta Başbuğ Sn. Alparslan TÜRKEŞ olmak üzere camiamız içerisinde Hak'kın rahmetine erenlere de dualarımızla mekanları Cennet, ruhları şad ve Milliyetçi Hareket partisi camialarının da başları sağ olsun diyorum. Bu genel kurul öncelikle ülkemiz ve de ilçemiz adına hayırlara vesile olsun. Seçilen yönetim kurulu üyelerimize de çalışmalarında başarılar temenni ediyorum " dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Mehmet Karamul (ALPAY)

İŞTE MHP ZEYTİNBURNU ASİL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ LİSTESİ

Habip KAPICIOĞLU, Suna DÜZENLİ, Adnan ÇAPANOĞLU, Ahmet DEMİRCİ, Ali SANDAL, Bayram ALMAZ, Bayram ASLAN, Betül YOLCU, Cemal ERPOLAT, Cemal TELLİOĞLU, Dursun TAŞKIRAN, Fatih EGE, Gültekin KELEŞ, Hacı Ahmet ESKİSARILI, Handan ÇOLAK, Vahit ŞERİFİ, Hasan Ali KUMAŞ, Hasan AVLU, Hüseyin AYTULUN, Onur ÇIKIT, Recep Ali SARI, Selahattin GÜLMÜŞ ve Murtaza KARA.

İL DELEGELERİ ASİL LİSTE

Habip KAPICIOĞLU, Suna DÜZENLİ, Reşat OK, Bayram ALMAZ, Kadir AKKAYA, Ahmet DEMİRCİ, Selahattin GÜLMÜŞ, Hasan AVLU, Fatih EGE, Hasan Ali KUMAŞ, İsmail AYGÜN ve Bayram ASLAN.

YÖNETİM KURULU YEDEK LİSTE

Kadir AKKAYA, Hasan Ali AKKOYUN, Necmi GÜLER, Ayhan AKIN, Aykut KESİK, Ünal AKIN, Ahmet KARA, Özkan AKKOYUN, Mustafa KIRMIZIYÜZ, Özgür CANİKLİ, Yasin MERAL, Atıf Kesgin, Hüseyin BAYRAKTAR, Kürşat KILIÇ, Ahmet KILIÇ, Soner TUT, Abdullah GÖGER, İsmet USTA, Ahmet AYDIN, Kenan IŞIKDEMİR, Hasan ÜNAL ve Hakan POLATKAN.

İL DELEGELERİ YEDEK LİSTE

Aykut KESİK, Necmi GÜLER, Ünal AKIN, Mustafa KIRMIZIYÜZ, Yasin MERAL, Özgür CANİKLİ, Hasan Ali AKKOYUN, Soner TUT, Cemal ERPOLAT, Ayhan AKIN, Atıf KESGİN ve Kürşat KILIÇ.