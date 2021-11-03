MHP İstanbul Milletvekili Dr. Hayati Arkaz Muharip Gaziler Derneği İle Buluştu

Dr. Hayati Arkaz şu sözleri kaydetti;

"Sizler olmasanız, Doğu Akdeniz politikamız, Mavi Vatan'ımız olmazdı. Sizler olmasanız, KKTC olmazdı, Kıbrıs Türklüğü olmazdı, Maraş olmazdı... Türk Milleti'nin tarihinde gazilik ve şehitlik vardır. Biz gaziliğin şerefini şehitliğin maneviyatını bilen, gazi ve şehit bir milletiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak şehitliğe ve gaziliğe yabancı değiliz; ne olduğunu biliyoruz. Bizler; sizin kıymetinizi ve değerinizi biliyor; gazilerimizi, şehitlerimizi ve ailelerini başımızın üstünde tutuyoruz. Sizlerin iyiliği için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız."

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)