Memleket Partisi İstanbul'da şok istifalar...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yola çıkan İstanbul Bahçelievler Kurucu İlçe Başkanı görevine getirilen Eşref Eker partisinden istifa ettiğini yazılı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaştı. Memleket Partisi'nin İstanbul'da ilk kurulan ilçesi olan Bahçelievler ilçe başkanı olan Eşref Eker çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Görevi alır almaz kısa zamanda yönetimi oluşturan ve istenilen üye sayısını partiye kazandıran Gazeteci Eşref Eker, Bahçelievler ilçesinin genel istatistikleri, tarihini ve partinin çalışmalarını içeren 'Memleketince' adında bir dergi de çıkardı. Memleket Partisi'nin Türkiye ve Avrupa geneli haberlerini yayınlayan 'Memleketince' adında bir haber sitesi ve YouTube TV kanalı kuran Gazeteci Eşref Eker'in parti içinde yıldızı parladı. Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'in Milletvekili Adaylığı için istifasının yerine Eşref Eker'in adı geçiyordu.

Eşref Eker, Memleket Partisi Bahçelievler İlçe Başkanlığından ve partisinden istifa etme gerekçesini on2aybahcelievler.com haber sitesine açıkladı.

14 Mayıs 2023 seçimlerini önemini işaret ederek, Millet İttifakını tercih etmem kaçınılmaz oldu diyen Eşref Eker şunları açıkladı: 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak toplumsal uzlaşı kültürü ile safların netleştiği ve bugünlere gelinceye kadar durduğumuz yer itibari ile sorumluluğum gereği böyle bir irade belirlemeye kendimi zorunlu hissediyorum.

Memleket hareketi olarak başladığım süreçte iki yıl ilçe başkanlığı görevimi sürdürdüm. 14 Mayıs'ta ülkemizde yapılacak seçimde muhafazakar, liberal, milliyetçi, demokrat, sosyalist kesimlerin uzlaşısı ile güçlendirilmiş parlamenter sistemi tesis edecek, Millet İttifakı'nı tercih etmem kaçınılmazdı. Durduğum yer, yapmış olduğum çalışmalar geçmişimle duruşum netti.

İktidarı hiç eleştirmeyip, sürekli muhalefeti yerden yere vuran bu anlayışı anlamam mümkün değildir. Beraber yola çıktığım başta ailem, eşim, çocuklarım, dostlarım, görüşlerine saygı duyduğum arkadaşlarımın yapıcı eleştirilerine mantıklı cevap veremez duruma geldim. Arkadaşlarımla verdiğimiz karar neticesinde, canla başla çalıştığım özverili çalışmalar yaptığım Memleket Partisi Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevimden ve diğer görevlerimden istifa ediyorum.