Mehmet Mert; daha güçlü bir Türkiye mümkün...

Daha özgür bir medya şart

Otuz yılı aşkındır aday olduğu İstanbul 3.Bölge'de yaşadığını ve tüm komşuları ile bir aidiyet duygusu geliştirdiğini söyleyen Mehmet Mert şunları kaydetti: 'Siyaset insanlığa bir hizmet aracıdır.

Zaten yılların basın emekçisi olarak en az bir siyasetçi kadar kamu haklarına, insan haklarına, adalete, hakka, hukuka sahip çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.