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Mehmet Mert; daha güçlü bir Türkiye mümkün...
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Mehmet Mert; daha güçlü bir Türkiye mümkün...

14 Mayıs 2023 günü gerçekleşecek genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul Üçüncü Bölge milletvekili aday adayı olan gazeteci Mehmet Mert; 'daha güçlü bir Türkiye için sorumluluk almak adına, yerlerde sürünen basınımızın itibarını korumak ve ayağa kaldırmak adına, otuz yıllık mesleki birikimimi, insanlığa, ülkeme, yurttaşlarımıza aktarmak adına adayım' diye konuştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Mart 2023 Salı 18:32
Mehmet Mert; daha güçlü bir Türkiye mümkün...
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Daha özgür bir medya şart
Otuz yılı aşkındır aday olduğu İstanbul 3.Bölge'de yaşadığını ve tüm komşuları ile bir aidiyet duygusu geliştirdiğini söyleyen Mehmet Mert şunları kaydetti: 'Siyaset insanlığa bir hizmet aracıdır.
Zaten yılların basın emekçisi olarak en az bir siyasetçi kadar kamu haklarına, insan haklarına, adalete, hakka, hukuka sahip çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.
Olur da TBMM yetkisi alırsam inanıyorum ki bilgimi, birikimimi, deneyimlerimi daha geniş kitlelere aktararak, daha şeffaf, daha özgür bir ülke için, daha bağımsız bir medya için çok katkılar sunacağım. ' Diye konuştu.

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