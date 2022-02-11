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Mecli̇s’e Kanun Tekli̇fi̇ Sunuldu:

PROTEZ VE ORTEZDE ÜCRETİN TAMAMINI DEVLET ÖDESİN Engelli bireyler, fiyatı artan ortopedik protez ve ortez ürünlerine erişemiyor. SGK desteği, çok cüzi miktarda kalıyor. CHP’li vekil Mahmut Tanal, protez ve ortezlerden alınan katılım payının kaldırılarak, protez ve ortez ücretlerinin tamamının devlet tarafından karşılanması amacıyla Meclis’e kanun teklifi sundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Şubat 2022 Cuma 10:22
Mecli̇s’e Kanun Tekli̇fi̇ Sunuldu:
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CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, engelli bireylerin yaşamlarının birer parçası olan ortopedik protez ve ortezlerden alınan katılım payının kaldırılarak, protez ve ortez ücretlerinin tamamının devlet tarafından karşılanması amacıyla TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi sundu.

 

Tanal’ın hazırladığı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, yaşama hakkının ve sağlık hakkının belirtildiği anayasanın ilgili maddelerine yer verildi.

FİYATLAR UÇUYOR, SGK DESTEĞİ YERİNDE SAYIYOR  

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki düzenleme nedeniyle vücut dışı protezler ve ortezler için katılım payının ödendiğinin hatırlatıldığı gerekçede, SGK’nın vücut dışı protez ve ortez ücretlerinin tamamını karşılamadığı için birçok vatandaşımızın mağdur olduğu kaydedildi.

Gerekçenin devamında, SGK’nın vücut dışı protez ve ortez ücretlerinin tamamını karşılamamasının yanı sıra yıllardır SGK tarafından ödenen ücretin ise neredeyse hiç değişmediği vurgulanarak, “Vücut dışı protez ve ortez fiyatlarında yaşanan artışlar düşünüldüğünde yapılan destekler çok cüzi miktarda kalmaktadır” denildi.

CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın imzasını taşıyan kanun teklifinin gerekçesinde, son dönemlerde ülkemizde ve dünyada yaşanan Covid-19 salgını ve ülke ekonomisinin neden olduğu pahalılık, döviz kurundaki artışın protez ve ortez fiyatlarının da fahiş bir şekilde artmasına neden olduğu belirtildi.

Gerekçede, kullanmak zorunda kaldığı vücut dışı protezi eskiyen, kırılan, bozulan vatandaşlarımızın, protezini yenisi ile değiştirmek yerine tamir ettirmek zorunda kaldığına dikkat çekildi.

Ayrıca gelişim çağındaki çocukların 6 ay-1 yıl gibi periyodik sürelerde protezlerini değiştirmesi gerektiğinin dile getirildiği gerekçede, “Ekonomik durumu iyi olmayan ailelerimizin çocukları, vücut dışı protezi veya ortezini yenileyemediği için evinden çıkamaz hale gelmiştir” değerlendirmesi yapıldı.


KATILIM PAYI KALDIRILSIN
 

Sosyal devlet ilkesinin ve Türkiye’nin taraf olduğu Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin “Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, herkesin erişilebilir en yüksek bedensel ve ruhsal sağlık standardından yararlanma hakkını tanır” şeklindeki 12. maddesinin hatırlatıldığı gerekçede, “Dolayısıyla vatandaşlarımızın yaşam hakkını kullanabilmeleri, en yüksek bedensel ve ruhsal sağlık standardından yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla vücut dışı protez ve ortezlerden alınan katılım payının kaldırılması gerekmektedir. Zira, vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişebilmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını istemeleri bir hak niteliğindedir. Yurttaşlarımızın bu hakkı kullanabilmeleri, sağlık hizmetine ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla devletimiz gerekli düzenlemeleri yapmalıdır” denildi.

 

LÜKS DEĞİL ZARURİ İHTİYAÇ

Meclis Başkanlığı’na sunduğu söz konusu kanun teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, ortopedik protez ve ortezlerin fiyatlarında astronomik artışlar sürerken, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun protez ve ortezler için ödediği para miktarının çok cüzi oranda kaldığını vurguladı.

Tanal, 10 yılda döviz ve enflasyon artışıyla denk olmayan SGK ödemeleri nedeniyle engelli bireylerin ortopedik destek ürünlerini temin edemediğini, protez ve ortez firmalarının ise kapanma aşamasına geldiğini aktardı.

Ücretlerden katılım payının kesilmesiyle de vücut dışı protez ve ortez olmadan yürüyemeyen, kolunu kullanamayan engelli bireyler için hayatın iyice zorlaştığını belirten Tanal, engellilerin kullandığı ortopedik malzemelerin lüks değil, elzem olduğunu, bu kapsamda devletin gerekli kolaylığı sağlaması gerektiğini ifade etti.  

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 11.02.2022 10:33
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