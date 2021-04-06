Meclis İhtisas Komisyon Üyeleleri Seçildi

Toplantıda, meclis başkan vekilliğini yürüten Hüseyin Coşkun, yeniden 1. Başkan vekili seçildi.
Sarıyer Belediyesi nisan ayı 1. oturumu gerçekleşti. Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen mecliste, 1. ve 2. Başkan Vekili, Meclis Divan Katipleri, Belediye Encümen Üyeliği, Meclis İhtisas Komisyonlarının seçimlerinin yanı sıra 2020 yılı faaliyet raporunun başkanlık teklifi de görüşüldü. Bir yıllık meclis ihtisas komisyon üyeleri seçimlerinin büyük bir çoğunluğu oy birliği ile kabul edilirken “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” CHP’li üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner
İŞTE YENİ MECLİS İHTİSAS KOMİSYON ÜYELERİ
İMAR KOMİSYONU
- Nizamettin Günel
- Özkan Sucu
- Halil Bozkurt
- Hüseyin Coşgun
- Saim Kadıoğlu
BÜTÇE KOMİSYONU
- Ayhan Gedik
- Hayrettin Dereli
- Ünal Cıvak
- Ergin Durdu
- Verda Yiğit
HUKUK KOMİSYONU
- Melendiz Dalyan İzgi
- Ali İhsan Özdemir
- Halim Serdar Sarıoğlu
- Serkan Kaya
- Salim Kain
TARİFE KOMİSYONU
- Nazmi Kabiloğlu
- Meltem Yücel Pir
- Nadir Günday
- Salim Kain
- Ali Yaman
ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
- Hüseyin Coşkun
- Memet Yıldız
- Görkem Kurşun
- Abdullah Günaylı
- Hasan Demiralp
GECEKONDU VE MÜLKİYET SORUNLARINI ARAŞTIRMA İNCELEME KOMİSYONU
- Halil Bozkurt
- Nazmi Kabiloğlu
- Nizamettin Günel
- Hüseyin Coşgun
- Saim Kadıoğlu
GENÇLİK SPOR VE OLİMPİYAT KOMİSYONU
- Görkem Kurşun
- Ayhan Gedik
- Vedat Taylan Yıldız
- Altay Unan
- Mehmet Delihasan
AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU
- Mustafa Balcı
- Vedat Taylan Yıldız
- Özkan Sucu
- Hasan Demiralp
- Ali Yaman
KÜLTÜR VE TURİZM KOMİSYONU
- Nihal Yeşilbaş
- Gülbin Yüce
- İrfan Sandıkçı
- Şeref Özalp
- Altay Unan
KADIN VE AİLE KOMİSYONU
- Gülbin Yüce
- Meltem Yücel Pir
- Nihal Yeşilbaş
- Yıldız Didem Aykut
- Verda Yiğit
TARIM HAYVANCILIK BALKIÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ KOMİSYONU
- Mustafa Balcı
- Mehmet Yıldız
- Ali Görgülüer
- Şeref Özalp
- Ergin Durdu
ENGELSİZ YAŞAM VE ARAŞTIRMA İNCELEME KOMİSYONU
- Hayrettin Dereli
- İrfan Sandıkçı
- Ersin Şahin
- Abdullah Günaylı
- Tolga Savun
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONU
- Melendiz Dalyan İzgi
- Gülbin Yüce
- Ayşen Ağma
- Ünal Civak
- Mehmet Yıldız
ENCÜMEN ÜYELERİ
- Ayşen Ağma
- Ersin Şahin
- Ali Görgülüer
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)