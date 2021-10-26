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Kurtarın Bizi Diyen Vatandaşa Ali BABACAN: ​​​​​​​‘İlk seçimde müsait bir yerde inecekler’

Ali Babacan vatandaşların derdini paylaştı. Türkiye’nin ekonomik durumundan rahatsız olan vatandaşlar Ak Parti ile birlikte özgürlüklerin ve hukuk sisteminin de bittiğini ifade ederek Babacan’a kurtarın bizi Ak Parti’den dedi. Babacan ise ilk seçimde müsait bir yerde ineceklerini söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ekim 2021 Salı 13:13
Kurtarın Bizi Diyen Vatandaşa Ali BABACAN: ​​​​​​​‘İlk seçimde müsait bir yerde inecekler’
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Ali Babacan vatandaşlarla bir araya geldi. Türkiye’nin ekonomik durumundan rahatsız olan vatandaşlar derdini Ali Babacan’la paylaştı. Televizyonda gösterilen ve gerçekte olan arasında fark olduğunu söyleyen bir vatandaş ekonomiyle birlikte özgürlüklerinin de Ak Parti’yle bittiğini ifade etti. Vatandaş, ‘’Televizyonlarda ekonomide büyümede birinci olduk, ikinci olduk diyorlar ama ben hiç büyüme görmedim’’ dedi. Babacan ise ‘Onlar yalnızca çevrelerinde büyüyenleri görüyorlar’ diyerek karşılık verdi. Vatandaş bunun üzerine, ‘’Ak Parti geldi biz fakirleştik, bittik, tükendik. Partinin kapısına gitsek tamam diyerek sırtımızı sıvazlayıp gönderiyorlar. Bize bunu mu vaat etti? Konuşmaya korkan bir insan mı vaat etti bize? Ne demokrasi kaldı, ne hukuk var. Hiçbir şey kalmadı bu ülkede. Konuşmaya korkuyoruz. Konuşursak terörist oluyoruz. Bu ülkenin vatandaşı bunu mu hak ediyor. Kurtarın bizi bu Ak Parti’den’’ dedi.

Esnafın derdini paylaşan Babacan ise, ‘’Tüm sorunlar hızlıca çözülecek. Onlar zaten kendilerini bitiriyorlar. İlk seçimde de müsait bir yerde inecekler’’ dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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