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Koç’tan Baş’a ziyaret…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı ziyaret etti

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Haziran 2021 Pazartesi 10:36
Koç’tan Baş’a ziyaret…
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı ziyaret etti.
Parti genel merkezinde gerçekleşen görüşme samimi bir havada geçti.
Ülke gündeminin ele alındığı görüşme sonrası BTP lideri Baş, Koç’a merhum Prof. Dr. Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli ve Hoşgeldin Atatürk kitaplarını hediye etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“Siyasetin geneli ile ilgili değerlendirmede bulunduk”

Görüşme sonunda kısa bir açıklama yapan Haluk Koç, “Hüseyin Bey’i BTP Genel Başkanlığı'na seçilmesinden dolayı tebrik ettik. Prof. Dr. Haydar Baş'ın vefatının seneyi devriyesinde de rahmet dileklerimizi ilettim. Siyasetin geneli ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Çok teşekkür ediyoruz.” Dedi.

BTP liderinden değerlendirme

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ise, “CHP Ankara Milletvekili, Baba Dostumuz, kıymetli ağabeyim Sayın Prof. Dr. Haluk Koç genel merkezimizde bizleri ziyaret etti. Siyasi tecrübelerinden ziyadesiyle istifade ettik. Kendisine çok teşekkür ediyorum.” Açıklamasında bulundu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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