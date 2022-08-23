Kemal Okuyan: Önceliğimiz Halkın Örgütlü Gücünü Artırmak

Birliğin amacı, seçimlerde nasıl tavır alacağı gibi konulara değinen Okuyan, "Önceliklerimizden birisi AKP iktidarının sonlanması" dedi ve ekledi: "Millet İttifakı’nın da siyaseti, ideolojisi belli. Oradan çıkacak bir adayın bizim açımızdan makul olması söz konusu değil. Adaydan çok emekçi halk açısından neyin en sağlıklı olacağına göre karar vereceğiz."

Sosyalist Güç Birliği'nin yola çıkış amacının laik ve bağımsız Türkiye hedefini bayrak edinenlerin, emekçi halkın çıkarlarını savunanların birleşik ve örgütlü bir hareket yaratması olduğunu belirten Okuyan, farklı siyasi yapıların, bu amaçla ortak bir zeminde buluştuğunu ve seçim pazarlıklarına gömülmüş olan mevcut ittifakların tersine ilkeli, doğrultusu olan bir çerçeveyle hareket etmeye karar verdiğini ifade etti.