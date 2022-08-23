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Kemal Okuyan: Önceliğimiz Halkın Örgütlü Gücünü Artırmak

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan geçtiğimiz günlerde TKP, Devrim Hareketi, Sol Parti ve TKH'nin çağrısıyla kurulan Sosyalist Güç Birliği ile ilgili gazeteci Fırat Fıstık'ın sorularını yanıtladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Ağustos 2022 Salı 17:45
Kemal Okuyan: Önceliğimiz Halkın Örgütlü Gücünü Artırmak
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Birliğin amacı, seçimlerde nasıl tavır alacağı gibi konulara değinen Okuyan, "Önceliklerimizden birisi AKP iktidarının sonlanması" dedi ve ekledi: "Millet İttifakı’nın da siyaseti, ideolojisi belli. Oradan çıkacak bir adayın bizim açımızdan makul olması söz konusu değil. Adaydan çok emekçi halk açısından neyin en sağlıklı olacağına göre karar vereceğiz."

Sosyalist Güç Birliği'nin yola çıkış amacının laik ve bağımsız Türkiye hedefini bayrak edinenlerin, emekçi halkın çıkarlarını savunanların birleşik ve örgütlü bir hareket yaratması olduğunu belirten Okuyan, farklı siyasi yapıların, bu amaçla ortak bir zeminde buluştuğunu ve seçim pazarlıklarına gömülmüş olan mevcut ittifakların tersine ilkeli, doğrultusu olan bir çerçeveyle hareket etmeye karar verdiğini ifade etti.

Geçmişte yaşadığımız deneylerden ders çıkardık

Kurulan yeni birliğin daha önceki deneyimlerden farkını ise TKP Genel Sekreteri şöyle açıkladı:

"Dönem farklı, koşullar farklı, hareket noktamız farklı. Geçmişte yaşadığımız deneylerden ders çıkardık ama daha önemlisi bugün ve yakın gelecekte ne yapmamız gerektiğine ilişkin bir değerlendirme sürecini geride bıraktık. Daha önceki oluşumların neyi başarıp neyi başaramadığını inceledik ve bazı sonuçlara ulaştık. Hareket noktamız olan temel ilke ve hedeflerimizi göz ardı etmezsek daha başarılı olacağımız ortada."

Önceliğimiz halkın örgütlü gücünü artırmak

Sosyalist Güç Birliği'nin kendisini yalnızca seçimle sınırlayan bir oluşum olmadığının da altını çizen Okuyan, "Ancak seçim dönemindeyiz ve doğal olarak Güç Birliği'ni 3. ittifak olarak adlandıranlar var. Sonuçta Türkiye'de toplumu Cumhur ve Millet İttifakları'nın belirlediği bir siyaset taraflaşmasına mahkum etmemek gibi bir amaçla hareket ediyoruz. Bu anlamda farklı bir tarafı temsil ediyoruz. Bizim temsil ettiğimiz taraf şu andaki oy potansiyelinin çok üstünde bir ağırlığa sahip Türkiye'de. Kuşkusuz bunun oya da yansımasını istiyoruz ama asıl hedefimiz Türkiye'de halkın örgütlü gücünü artırmak." ifadelerini kullandı.

Önceliklerimizden biri AKP iktidarının sonlanması

Yaklaşan seçimlerde işbirliğini güçlendirmeye dönük çalışmaları olduğunu söyleyen Okuyan açıklamasına şöyle devam etti:

"Sosyalist Güç Birliği, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aynı ilkelerle hareket edecek. Savunduklarımızı en geniş toplumsal kesimlere anlatacağız, gerçek bir alternatif oluşturmaya çalışacağız. Bununla birlikte bizim önceliklerimizden birisi AKP iktidarının sonlanması. Bu anlamda bütün bu seçenekleri değerlendiriyoruz, gelişmelere bakacağız. Millet İttifakı'nın siyaseti, ideolojisi belli. Oradan çıkacak bir adayın bizim açımızdan makul olması söz konusu değil. Adaydan çok emekçi halk açısından neyin en sağlıklı olacağına göre karar vereceğiz. Öte yandan Türkiye toplumunun zaten zayıf düşmüş direncini daha da aşağıya çekme girişimlerine nasıl yanıt vereceğimiz belli.

HDP'nin farklı öncelikleri var

HDP'nin çağrısıyla kurulan ittifakta yer almama gerekçelerini ise Okuyan şöyle açıkladı:

"Türkiye'de sosyalist hareketin CHP ve HDP gölgesinden kurtulması gerektiğini yıllardır söylüyoruz. HDP'nin farklı öncelikleri, tercihleri var. Bizim yazılı olarak açıkladığımız çerçevenin doğrultusu ile bu öncelik ve tercihler arasında uyumsuzluk olduğu ortada. Milletvekili seçilmek için bu uyumsuzlukları göz ardı etmek bizim benimseyebileceğimiz bir yaklaşım değil. Türkiye zaten bu karanlığa; kurtuluşun kolay yoldan seçimle gerçekleşeceği düşüncesi ve kötünün iyisi tercihleriyle geldi. Artık buna son verme zamanı olduğunu düşünüyoruz."

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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