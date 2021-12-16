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Kemal Okuyan: OHAL’in gündeme getirilmesi ‘Ayağınızı denk alın’ mesajıdır

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Evrensel Gazetesi'ne ekonomide OHAL tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Aralık 2021 Perşembe 12:28
Kemal Okuyan: OHAL’in gündeme getirilmesi ‘Ayağınızı denk alın’ mesajıdır
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İktidarın yoksulluk ve giderek açlıkla yüz yüze kalan emekçi halkın hoşnutsuzluğunu OHAL ya da benzeri uygulamalarla bastırmayı bir seçenek olarak görmesinin şaşırtıcı olmadığını vurgulayan Okuyan, zaten valiliklerin her tür anayasal hakkı askıya alabildiğini belirtti ve şöyle devam etti: 

“Ancak bu türden kısıtlama ve yasaklar yalnızca karar konusu değildir. Burada iktidar açısından bir maliyet de ortaya çıkar. Tarihte halkı zorbalıkla yola getirmeye kalkıp duvara toslayan sayısız hükümet var. Ayrıca hiçbir zaman tek başına sopa ile bir toplumu yönetmek mümkün değildir. OHAL’in gündeme getirilmesi ya da gündemde tutulması kuşkusuz bir ‘Ayağınızı denk alın’ mesajıdır. Düzen muhalefeti de bu mesaja ortaktır ve ‘seçimleri bekleyin, evinizde oturun, en fazla düzenleyeceğimiz seçim mitinglerine katılın’ diyerek halkı örgütlü mücadeleden uzak tutmaya çalışmaktadırlar. Son tahlilde bütün bunlar ayrıntıdır, Türkiye’nin geleceği, emekçi halkın kendi bağımsız örgütlü gücünü sergileyip sergilemeyeceğine bağlıdır.”

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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