Karayün’nden Cumhurbaşkanı’na Yerel Basın Çağrısı

Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün, Edirne’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi; “Yıllar önce belediye başkanlığı yaptığı dönemdeki gibi yerel basına sahip çıkan bir Cumhurbaşkanı olmasını bekliyoruz”

Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün, Genel Başkan Yardımcısı Ercan Kutlu, Gençlik Kolları Başkanı Sabahattin Acar ve Genel Sekreter Esma Bulut ile birlikte 25 Eylül 2021 Cumartesi günü TYBB Edirne Şubesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, Genel Sekreter Ahmet Topaç, Yönetim Kurulu Üyesi Fikri Ak, Denetim Kurulu Üyesi Mert Soylu, Şube Üyesi Fikri Yalın ve UHA Edirne Temsilcisi Şafak Çekver hazır bulundu.

TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir’e aktif çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi hediye eden Karayün, yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yerel basın için çağrıda bulunarak BİK’in kaldırılması gerektiğini, ülkede sadece Turkuaz kartı olanların gazeteci sayıldığını ama binlerce turkuaz kartı olmayan gazetecinin de mesleğini sürdürdüğünü belirtti.

Karayün, Türkiye’de Binlerce Yerel Gazete Kapandı

Pandemi döneminde geçimini sağlayamayan binlerce yerel gazetenin kapandığını belirten Karayün; “Yerel basın zaten zorlu bir süreçten geçiyordu, birde pandemi ortaya çıkınca geçimini sağlayamayan meslektaşlarımız zor süreçler yaşadı ve Türkiye’de binlerce yerel gazete kapandı. Pandeminin de etkisiyle can çekişen yerel basına bir tekme de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Resmi gazetede yayınlanan son tasarruf tedbirleri genelgesinde abone, ilan ve reklam yasaklanarak, yerel basının belini tamamen büktü.

BİK Yerel Basını Bitirme Noktasına Getirdi

Bir de Basın İlan Kurumu diye kartel bir grup var. Bu grup sadece kendi bünyesinde çok zor şartları olan bir kurum olduğu için yerel basını o da bitirme noktasına getirdi. Zaten resmi ilanları da Basın İlan Kurumu’na yönlendirdiler. Basın İlan Kurumu da % 15 komisyon alarak oradan para kazanıyor. BİK’in Türkiye’de gereksiz olduğunu düşünüyorum. Eskiden biz Valilik ve Kaymakamlıklar vasıtasıyla resmi ilanları alıyorduk. Bence BİK Türkiye’de kaldırılmalı ve tekrar mahallinde yerel basını canlandırmak için resmi ilanların özüne dönüp, valilik tarafından verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü başka türlü yerel basının ayağa kalkma şansı yok. Eskiden tüzük ilanları, dernek ilanları, zayi, kayıp ilanları her şey vardı. Ama artık bunlarda kaldırıldığı için sıkıntılar arttı.

Erdoğan Yerel Basına Sahip Çıkmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı yaptığı dönemlerde yerel basına ne kadar çok önem verdiğini ve sahip çıktığını hepimiz biliyoruz. Ama Cumhurbaşkanı olduktan sonra yerel basını ağzına bile almadı, Öyle bir kurum olup olmadığının hiçbir zaman sözünü etmedi, anlatmadı. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında yerel basına önem vermediğini gördük. Sıkıntıda buradan doğuyor, bu yüzden yerel basına acilen sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum.

Sadece Turkuaz Kartı Olanlar Gazeteci Değil

Yerel basında kendi ölçüsünde düzenli yayınlarını devam ettiren gazeteciler var. Hepsi İletişim Başkanlığı’na ait olan turkuaz basın kartına sahip olmasalar da gerçekten o kartı fazlasıyla hak eden yıllarca yerel basına ve halka hizmet etmiş kişilerdir. Eskiden gazeteciler sarı basın kartı taşırdı, daha sonradan bu turkuaz basın kartına dönüştü. Tabi turkuaz basın kartının da belli şartları var, bu yüzden turkuaz basın kartı taşımayan arkadaşlarımız da gazetecilik yapıyorlar bu ülkede, onlarda gazeteciler.

Yerel Basın Yok Edildi

Yerel basının Türkiye’de yok edilme noktasına geldiğini değil, tamamen yok edildiğini düşünüyorum. Ama bizim özverili, davaya gönül vermiş arkadaşlarımız da kendi imkânları ve kişisel ilişkileri ile birlikte yerel basını ayakta tutmak için gereken mücadeleyi veriyorlar.

TYBB Türkiye’de 40 Temsilcisi Ve 6 Şubesi İle Hizmet Veriyor

Biz yerel basına ve yerel gazetecilere sahip çıkmak için kurulmuş, 45 ilde şube ve temsilcilikleri bulunan Türkiye Yerel Basın Birliği ailesiyiz. Bu ailenin şuan 6 şubesi var, 40 temsilcisi var. Ailemizi her geçen gün büyütmeye ve yerel basının tekrar özüne dönüp yaşaması için sesimizi duyurmaya devam edeceğiz.

En Çalışkan Ve Başarılı Şube Başkanımız Erdoğan Demir’e Plaket

Türkiye genelinde şube ve temsilciliklerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz ve bugün Edirne’de Evladı Fatihan’dayız. Edirne Şubemiz çok güzel çalışıyor, bu yüzden yönetimimiz, şubelerimiz içerisinde en aktif ve en iyi çalışan Edirne Şube Başkanımız Erdoğan Demir’e hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi vermeyi uygun gördü. Tabi sadece kendi çalışmıyor beni de çalıştırıyor. Türkiye Yerel Basın Birliği ailemizin başarılı bir ferdi olan Erdoğan Demir’e teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Demir, Plaketi Şube Yönetim Kurulumuz Adına Alıyorum

Gösterdiği başarılar sebebiyle teşekkür plaketi alan Demir; “Ben bu plaketi Edirne Şubesi’nin bütün yönetim kurulu adına alıyorum. Çünkü ben bu çalışmaları ve başarıları tek başıma elde etmedim. Bu plaket TYBB Edirne Şubesinin yönetim kurulunun başarısının bir göstergesidir. Biz hep beraber güçlüyüz. Bize bu plaketi vererek, onurlandıran Genel Başkanımız Nezir Karayün ve yönetim kurulumuza, şubemiz adına teşekkür ederim.

Demir ve diğer şube üyeleri de Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından konuklara iletilmek üzere kendilerine teslim eden hediye çantalarını konuklara verdi. Demir, TYBB adına bu nazik davranışından dolayı Belediye Başkanı Recep Gürkan’a teşekkürlerini iletti.

Kardeş Dernekler Ziyaret Edildi

Edirne gazeteciler derneği ve güneydoğu Avrupa gazeteciler derneği de ziyaret edildi. Karayün ve yönetim Kurulu üyeleri ile Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra Edirne’de faaliyet gösteren Edirne Gazeteciler Derneği adına Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Bitti ve Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Savaş’ı da ziyaret ederek dernek çalışmaları ve basının sorunları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Tarihi Ciğerci Bahri Bey’den Konuklara Edirne Ciğeri

Edirne’nin tanıtımı konusunda önemli çalışmalar yürüten Tarihi Edirne Ciğercisi Bahri Dinar TYBB Genel Başkanı Karayün ve beraberindekileri işyerinde misafir ederek kendilerine Edirne Ciğer ikram etti. Karayün ve Demir, bu jestinden dolayı Dinar’a teşekkür etti.

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Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)