Kadın Dayanışma Komiteleri'nden göçmenlerle ilgili doğru bilinen yanlışlar broşürü

"Herkese Yeter Dünya, Herkese Yeter Ekmek" başlığını taşıyan broşür, Türkiye Komünist Partisi'nin websitesinden yayımlandı.

Kavga edeceksek, hepimizi bir somun ekmeğe muhtaç edenlerle kavga edelim

Göçmenlerle ilgili her gün duyduğumuz kulaktan dolma bilgilerle ilgili yanlışların düzeltildiği broşürde yer alan tanıtım yazısında şu ifadeler yer alıyor:

"Bir gün uyanıyoruz işsizliğin suçlusu göçmenler, öbür gün uyanıyoruz “bu suç oranlarını hep göçmenler artırıyor”... Bir koca somun ekmekle doymaya çalışan beş kardeş gibi, resmen göçmen kardeşlerimizin lokmalarını sayıyoruz, bizden az yedikleri halde ekmeğimize ortak oldular diye onlara diş biliyoruz. Oysa biz kardeşiz dostlar, bu kavga kardeş kavgası.

Kavga edeceksek, hepimizi bir somun ekmeğe muhtaç edenlerle kavga edelim… Açlığı, savaşları, işsizliği, yoksulluğu yaratan bu sömürü düzeniyle kavga edelim… Bizler ev bulamazken, göçmen kardeşlerimiz on kişi ev demeye utanacağımız konutlarda kalırken; onlarca evi, villası, köşkü, sarayı, yatı, katı olanlarla kavga edelim. Suriye’de akan kanda parmağı olanlarla, kafa kesen cihatçı çeteleri besleyenlerle kavga edelim.

Eğer göçmen emekçi kardeşlerimizle birlikte vereceğimiz bu kavgayı kazanırsak; herkese yeter dünya, herkese yeter ekmek!"

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)