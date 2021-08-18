İstanbul Seçmeninin % 57 Si Erken Seçim İstiyor

SEÇİME İHTİYAÇ YOK DİYENLER İSE % 36 ile 360 kişi

Seçim zamanında olsun diyenlerin içinde Z kuşağında daha çok kişi oy kullanır diyerek seçimin erken yapılmamasını isteyen çok sayıda kişi de mevcut.

Bu gerekçe ile seçim olmasın diyenleri de çıkardığınız zaman üç aşağı beş yukarı İstanbul’da oy kullanan seçmenlerin % 65’ine yakını erken seçimi istiyor.

AK PARTİ VE MHP HALKIN BU TALEBİNE DAYANAMAYAK ERKEN SEÇİM MUTLAKA OLACAK…

Ak Partili bir çok üst düzey yönetici biz beş yıllığına seçildik . Erken seçim yok .Seçim Haziran 2023’ de dese de seçmen 24 Haziran 2018’de yapılan genel seçim den bu yana dünyada ve ülkede bir çok şeyin değiştiğini iddia ederek hükümet 2023 ‘ü beklemeden en geç Mart Nisan 2022 de bir eken genel seçim yaparak halkını rahatlamalıdır.

Türkiye seçmen sayının % 20 sini barındıran İstanbullu seçmenlerin aşağı yukarı % 65’i bir erken seçim isterken Hükümetin bir sene daha fazla önceki seçim ile durmak istemesi sağlıklı karşılanmıyor.

Kim ne derse desin ülkede bu halk Haziran 2023’e kadar seçimsiz duramayacak. Belki yapılan seçimde Ak Parti yeniden kazanabilir. Bu durum seçim isteyen seçmeni rahatlatacağı için her halükarda karlı çıkacak olan ülkemiz olacaktır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde erken seçim yok demek doğru değil. İhtiyaç duyulduğu zaman her sistemde erken seçim mümkün olmalıdır.

Erken seçim istemek ve yapmak ayıp değil günah değil.

Mart –Nisan 2022’de Ülke sandık başına giderse ülke rahat bir nefes alır.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)