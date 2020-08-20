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İstanbul'da Seçmen'e sorduk % 60' Erken Genel Seçim İstiyor ...

Yıllardır siyasi sokak röportajı yapan İstanbul Times Tv Özel You Tube kanalı İstanbul'un bir ilçesinde yaptığı sokak röportajında seçmen'e sizce ülkemizin bir erken genel seçime ihtiyacı var mı diye sordu ...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ağustos 2020 Perşembe 10:27
İstanbul'da Seçmen'e sorduk % 60' Erken Genel Seçim İstiyor ...
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EKONOMİK GÖSTERGELER KÖTÜ OLUNCA ERKEN GENEL SEÇİM İSTEYENLERİN SAYISI ARTIYOR 

İstanbul Times Medya Grubunun İmtiyaz sahibi Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner şunları söyledi "2014 yılında İstanbul'un 39 ilçesini gezerek sokaklarda seçmene mikrofonlarımızı uzatarak siyasi konularda sorular sorduk. Yıllardır bu çizgimizi değiştirmeden İstanbul,Ankara,İzmir,Gaziantep başta olmak üzere bir çok ilimizde siyasi sokak röportajları yaparak seçmenin nabzını sizlere ulaştırmaya gayret ettik.

Son aylarda altın ve dövizdeki artışlar başta olmak üzere yaşanan olumsuz gelişmelerden sonra  İstanbul sokaklarında seçmene sizce ülkemizin şu an bir erken genel seçime ihtiyacı varmı diye sorduk.  

Sizinde haberin altındaki videoda izleyeceğiniz gibi 13.08.2020 tarihinde soru sorduğumuz seçmenler içinde :

% 59.3 Seçime ihtiyaç var derken

% 33.3 Seçime İhtiyaç Yok dedi

%  7.4 ise fikrim yok diye beyanda bulundu..

Peki Sizce bir erken genel seçime ihtiyaç var mı ? Haberin sonunda yorum olarak fikrinizi yazabilirsiniz ...

LÜTFEN HABERİN SONUNDAKİ VDİEOYU İZLEYİN :

Son Güncelleme: 20.08.2020 11:09
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