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İrfan Dumrul :TBMM için Hazırız Dedi

Yeniden Refah Partisi İstanbul 2.Bölge milletvekili Aday adayı,iş insanı İrfan Dumrul Yeniden Refah Partisi olarak Milli Görüşün ikinci 40 yılında 14 Mayıs 2023’de yapılacak olan 28.Dönem TBMM ve cumhurbaşkanı seçiminde Partimizin Meclise girmesi adına elimizden gelen çalışmayı yapacağız dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Nisan 2023 Pazar 11:53
İrfan Dumrul :TBMM için Hazırız Dedi
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DUMRUL 81 İL VE BÜTÜN SEÇİM BÖLGELERİNDE PARTİ BAYRAĞIMIZ İLE HALKIN TERAZİSİNDEYİZ DEDİ

İrfan Dumrul şunları söyledi : Genel başkanımız sayın Dr.Muhammed Ali Fatih Erbakan’ın bütün bölgelerde kendi Partimizin logosu ile TBMM seçimlerine gireceğiz açıklamasını takdir ile karşılıyoruz.Biz İstanbul 2.Bölgede şu an aday adayıyız İster aday olalım isterse olmayalım partimizin başarı için sanki ilk sıra adayı imişiz gibi çalışacağız dedi.

İRFAN DUMRUL BİZ HAZIRIZ DEDİ

İrfan Dumrul İstanbul Times Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’e şunları söyledi ”Biz Yeniden Refah Partililer olarak makam ve mevki peşinde değiliz.

Ben Zeytinburnu ilçe başkan yardımcısı iken partimizin aday adayı olabilirsiniz onayı verdikten sonra ilçe başkanımız sayın Onur Dolar başkanımız ile yaptığımız istişareler sonucu İstanbul 2.Bölgede aday adaylık başvurumuzu yaptık.

İster aday olalım isterse olmayalım biz partimizin her kademesinde verilen görevi elimizden geldiğince yapmaya gayret edeceğiz inşallah.

Yeni süreç bizim ve partimiz için hayırlı olsun şeklinde konuşana Dumrul İnşallah partimiz 14 Mayıs 2023’de yapılacak olan genel seçimde TBMM’ye girecek dedi.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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