İmamoğlu’ndan Muhtarlara ‘Bütçe’ Müjdesi: Mağdur Edilen Muhtarların Yanında Olacağız

YENİKAPI / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “19 Ekim Muhtarlar Günü” kapsamında, kentte görev alan muhtarlarla akşam yemeğine bir araya geldi. Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen davete, İstanbul genelinde görev yapan muhtarlar katıldı. Muhtarların ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerilerine yönelik çalışmalar yürütülmesi amacıyla düzenlenen yemekte, her masada bir yönetici bulundu. Yemek öncesinde, sırasıyla; İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta ve Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut ve İmamoğlu birer konuşma yaptı. Muhtarlar olarak ortak sorunlarını ve kendi çözüm önerilerini dile getiren Delibalta ve Aykut, İBB’den kendilerine yönelik bütçe oluşturulması yönünde talepte bulundu.

“MUHTARLARIN SİYASİ PARTİSİ YOK”

Muhtarlığın, Türkiye’nin 200 yıla kadar uzanan demokrasi tarihi içerisinde vatandaşlara hizmet eden asil bir kurum olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Burada bulunan hiçbir muhtarımızın siyasi partisi yok. Parti temelli bir adaylığı da yok. ‘Ben adayım’ deyip, ‘Vatandaşa hizmet etmek istiyorum’ diyerek yola çıkan muhtarlarımız, bütün hazırlığını yapıyor, kampanyasını kendisi hazırlıyor, mesajlarını kendisi toparlıyor ve vatandaşın huzuruna çıkıyor. Vatandaş da seçiyor muhtarımızı ve muhtarımızdan hizmet bekliyor” dedi. Muhtarlığın kanunda bir tarifinin olmamasına dikkat çeken İmamoğlu, bu konunun kökten halledilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Son 15-20 yıl içerisinde bu konuda açıklama yapan tek siyasi partinin CHP olduğunun altını çizen İmamoğlu, “En son yine birkaç toplantıda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da muhtarlarla ilgili sürece dair birkaç kez önerisini dile getirdi” hatırlatmasında bulundu.

TBMM’YE MESAJ: “TARAFLARI MASAYA ÇAĞIRIN”

Muhtarlığın, yerel yönetimin de bir parçası olması gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Düzenlenecek kanunla, muhtarlığın bütçesi net olarak tanımlanır. Nasıl kaymakamlığın bütçesi varsa, nasıl belediye başkanlığının bütçesi varsa, muhtarlığın da bütçesi tanımlanır görevi mukabilinde, görevinin sınırları içerisinde. Abartılı bir şey istemez zaten muhtar. Öyle bir derdi yok. Nüfusuna göre, yapısına göre, sistemine göre tanımlanır. Ve bu çok makul bir bütçe şekliyle tanımlanır. Bu ister belediyeler üzerinden yönetilir, ister kaymakamlıklar üzerinden yönetilir. Zor bir şey değil. Niye ortada birisi için çözüm, birisi için bahane olsun? Ya vardır ya yoktur. Buradan ben duyuruyorum. Kardeşim, muhtarlarımız ilçe meclislerine katılsın. Oy hakkı olmasın ama ilçe meclislerine katılsın. Önerge verme hakkı olsun. Önergeleri Meclis’te okusun. Gündeme alınır, alınmaz; o ayrı. Ama görevinin sorumluluğunu yerine getirecek kanallar açık olsun, mekanizmalar açık olsun. Ben bunu ilçe belediye başkanlığım döneminde yaptım. Keyif de aldım. İşime de çok yaradı. Buradan da Meclis’e mesaj yolluyorum. Lütfen, hükümetin bu konuda, bir kanun taslağının çalışmasını yapmasını, tarafları masaya davet etmesini sağlayın. Siyasi partiler orada, muhtarlar burada, yerel yöneticiler burada. Konuşalım; ortak akılla, birkaç metinde bu iş sağlama bağlayalım. ‘O onu verdi, bu bunu verdiyle’ bu iş olmaz.”

39 İLÇE BELEDİYESİNE MESAJ: “SAĞLIKLI ADIMLAR ATIN”

İlçe belediyelerinin muhtarların sorununa çözüm noktasında önemine dikkat çeken İmamoğlu, “39 ilçenin 39’unun da -siyasi partime ayrımı yapmaksızın- muhtarlara sahip çıkmak için elinden geleni yapma mecburiyeti vardır. Şimdi biz burada, 962 muhtarımızla sohbet ediyoruz. Ama ilçemiz var; 10 muhtarı var, 8 muhtarı var, 11 muhtarı var, 14 muhtarı var. İlçe ilçe bu işin çözümü makuldür ve makbuldür. Bu yönüyle bütün ilçe belediye başkanlarımızı, en azından sürecin toparlanmasına dönük sağlıklı adım atmalarını öneriyorum” dedi. İBB olarak, muhtarlarla kurdukları ilişkinin daha kurumsal olabilmesi için çabalarının devam ettiğini vurgulayan İmamoğlu, bu amaçla kurum tarihinde ilk defa, Meclis kararıyla “Muhtarlıklar Daire Başkanlığı”nı kurduklarını hatırlattı.

MAĞDUR EDİLEN MUHTARLAR İÇİN BÜTÇE

Önümüzdeki yıl daha etkin bir süreç işletilmesi noktasında çalışma arkadaşlarına talimat verdiğini belirten İmamoğlu, muhtarlara şu müjdeyi verdi:

“Sürecin yönetilebilmesi adına; hiç destek almayan, hiçbir şekilde destek almayan ve mağdur edilen muhtarlarımız başta olmak üzere, bu sürecin yönetilmesinde, organize edilmesinde de 2 Federasyonun Başkanı sürecin içinde olsunlar, sürecin teminatı olsunlar. En ahlaklı, en şeffaf bir biçimde katkılar sunsunlar. Eksik destek alanlara nasıl ilave katkı sunulabilir noktasında bir çalışma masası kurulması talimatını verdim. 2022 yılı içerisinde elimizden gelen en üst seviyede katkıyı sunma çabası içerisindeyiz. Minimum 5-6 milyon lira, on milyon liraya yakın bütçeye de çıkmayı öngörüyoruz; çalışacağız. Muhtarlarımızın yanında olacak bu bütçeyi, mağdur edilen muhtarların ihtiyaçları karşılanmak üzere, 2022 bütçesinde kullanacağımızı da size söylemek istiyorum.”

ÖNCE MÜJDE, SONRA HALAY

Konuşmaların ardından 60 kişilik “Muhtarlar Korosu” sahne aldı. Kendi tabirleriyle, İstanbul’un cefasını çeken muhtarlar, meslektaşlarının hareketli türküleri eşliğinde halay çekti. İmamoğlu da muhtarlar korosuna eşlik etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)