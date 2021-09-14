 İlk defa Öztürk Yılmaz Gündeme Getirmişti CHP de Konuyu TBMM’ye taşıdı

Türkiye’de iktidarın yapamadıklarını dile getirmekten öte yapılması gerekenler için yol gösteren Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ın ilk defa ortaya attığı Acil Haller Bakanlığı muhalefet ve bazı kesimler tarafından gündeme taşındı.



Türkiye siyasetinde yeni nesil yeni söylemi temsil eden Yılmaz’ın bügüne kadar Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı sorunlara karşı somut çözüm önerilere getirerek farklı bir siyasi anlayışı temsil ettiğini ortaya koydu. Öztürk Yılmaz’ın önerisi sonrası hükümet bu yönde adım atarak iki yeni bakanlık kurulması çalışmaları başlatmıştı.



Katıldığı canlı yayın programları yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı basın açıklaması ile Acil Haller Bakanlığı’nın şart olduğunu dile getiren Genel Başkan Yılmaz, “Koordinasyon ve kaynaklar tek elde toplanırsa çabuk müdahale edilir. Bunun için ekipman ve teçhizatta tek elde toplanmış olacak. Acil Haller Bakanlığı kurumsal aksaklığa yol açmadan doğrudan müdahale yapacak ve başarısız olunursa sorumluların kim olduğu belli olacak. Şuanda mevut düzende kimse sorumluluk almıyor. Acil Haller Bakanlığı kurulması halinde sorumlularında kim olduğu ortaya çıkmış olacak.” ifadelerini kullanmıştı.



Öztürk Yılmaz, Ağustos ayının ilk haftasında orman yangınlarıyla ilgili “Acil Haller Bakanlığı” kurulması gerektiğini dile getirmiş ve , böyle durumlarda acil hal ilan edilmesi halinde ordunun, polisin ve tüm kamu personelinin kullanılabileceğini ifade etmişti.



Yılmaz Ağustos ayı başında TBMM’de bu çerçevede birde basın toplantısında düzenlemişti.



Öztürk Yılmaz 3 başlık altında topladığı önerilerinde şunları dile getirmişti:



1-Yangınlara etkin müdahale etmek için ilgili tüm kurumların bir arada toplanacağı acil müdahale bakanlığı kurulmalı.



2- Devlet kurumlarının açık bir ifadeyle bürokrasinin için boşaltılmıştır. Liyakat, ehliyet, bilgi, tecrübe çerçevesinde kurumlar acilen yeniden tanımlanmalıdır.



3-Orman yangınları ile ilgili yetersiz ve başarısız kalan yetkililer zaman kaybetmeden istifa etmelidir.



Ayrıca Yılmaz, Türkiye’nin kurması gereken acil müdahale bakanlığıyla ilgili AB’nin deneyimlerinden de yararlanabileceğine dikkati çekerek, ’’çünkü AB orman yangınları, su baskınları,deprem ve diğer doğal afetlere karşı anında müdahale etmek için tüm AB üyesi ülkeleri bir çatı altında koordine etmek için bir yapı oluşturdu.’’ görüşünü dile getirmişti.



Türkiye’de son zamanlarda peş peşe meydana gelen doğal afetler nedeniyle zor duruma düşerken Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz Türkiye’nin bu durumlardan kurtulması için Acil Haller Bakanlığı’na ihtiyacı olduğunu ilk defa gündeme getiren isim olmuştu.



ÖNERİMİZDE HAKLI ÇIKTIK



Genel Başkan Yılmaz sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında, “Deprem, yangın, çığ, toprak kayması veya sel gibi afetlerde doğru ve zamanında müdahale için tek bir elden koordinasyon ve eşgüdüm için, ACİL HALLER BAKANLIĞI’nın kurulması gerektiği önerimizin ne kadar doğru olduğunu son yaşadığımız felaketlerde görmüş olduk.” İfadelerini kullandı.



ACİL HALLER BAKANLIĞI KURULMALI



Acil Durumlar Bakanlığı önerisi ile Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, doğal afetlerde doğrudan kamu görevlilerinin hızlı bir şekilde görevlendirilerek sorunların çözüleceğini bildirdi. Öte yandan Yılmaz, “Acil Haller Bakanlığı” kurulması gerektiğini dile getirerek, böyle durumlarda acil hal ilan edilmesi halinde ordunun, polisin ve tüm kamu personelinin kullanılabileceğini belirtti.



KAYNAKLAR TEK ELDE TOPLANACAK



Genel Başkan Yılmaz, Acil Haller Bakanlığı önerisinde ayrıca kaynakların ve koordinasyonun tek elde toplanması gerektiğini söyleyerek, “Koordinasyon ve kaynaklar tek elde toplanırsa çabuk müdahale edilir. Bunun için ekipman ve teçhizatta tek elde toplanmış olacak. Acil Haller Bakanlığı kurumsal aksaklığa yol açmadan doğrudan müdahale yapacak ve başarısız olunursa sorumluların kim olduğu belli olacak. Şuanda mevut düzende kimse sorumluluk almıyor. Acil Haller Bakanlığı kurulması halinde sorumlularında kim olduğu ortaya çıkmış olacak.” Dedi.



İTFAİYECİLER DE DESTEK VERDİ

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ın Acil Haller Bakanlığı önerisini destekleyen Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki itfaiyeciler, “Biz doğal afetlerin sıkça yaşandığı ülkelerdeniz. Her an başımıza ne geleceği belli değil ve bunun yanında zaten çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Bu kadar önemli bir konumda olan biz itfaiyecilerin yaptığı iş meslek olarak görülmüyor. Bu da yaptığımız işin belirsiz olmasına neden oluyor. Büyük şehir itfaiyelerinde olmasa da Anadolu’da itfaiyeciler bayrak ve pankart asmakta bile kullanılıyor. Çok köklü bir kuruluş olmamıza rağmen Türkiye’de bizim bu kadar geri planda tutulmamız doğru değil. O yüzden birçok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de bir Acil Durum Bakanlığı’nın olması şart” açıklamalarında bulundular.

Acil Durum Bakanlığı’nın önemine vurgu yapan itfaiyeciler, “Acil durumda gerekeni yapmak çok önemli. Hem can kaybını önlemek hem de mal kaybını önlemek için stratejik bir acil durum koordinasyonun olması lazım. Orman yangınlarının olduğu bölgelere birçok bakan gitti ama hiçbirinin alanı değildi. Büyük bir koordinasyonsuzluk yüzünden orman yangınlarının kontrol altına alınması güçleşti. Oysa bir Acil Durum Bakanlığı olsa orman yangınlarına müdahalenin nasıl olacağı daha detaylı olur, hangi ekibin nereye müdahale edeceği daha iyi saptanırdı. Ancak geçtiğimiz süreçte yaşananları hepimiz gördük. Hayati öneme sahip durumlarda tek bir merkezden koordinasyonu sağlamak zorundayız” şeklinde konuştular.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)