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İGD Levent Gültekin'e Yapılan Saldırıyı Kınadı...

İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) Yönetim Kurulu 8 Mart 2021 Pazartesi günü Halk TV önünde saldırıya uğrayan gazeteci Levent Gültekin’e yapılan saldırıyı kınadı

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Mart 2021 Salı 17:17
İGD Levent Gültekin'e Yapılan Saldırıyı Kınadı...
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İGD Yönetim Kurulu gazetecilere yönelik saldırıda bulunanların bulunup cezalandırılması için çağrı yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İstanbul Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu’nun basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Halk TV programcısı gazeteci Levent Gültekin 8 Mart 2021 Pazartesi günü Bakırköy’de kalabalık bir grubun saldırısına uğramıştır. Olayla ilgili kamera kayıtları da kamuoyuna yansımıştır. Gazeteci Levent Gültekin’e yapılan saldırıyı kınıyor ve meslektaşımıza larına ‘geçmiş olsun’ diyoruz. Saldırıyı gerçekleştirenlerin acilen yakalanıp cezalandırılmasını diliyoruz. İfadeyi düşünce özgürlüğü kapsamında bir gazetecinin görüşü kendisini bağlar. Son günlerde ne yazık ki bir çok meslektaşımıza benzer saldırılar gerçekleşmektedir. Levent Gültekin'e yapılan saldırının son olmasını diliyor, basın camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz...

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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