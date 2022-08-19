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İdris Şahin :'Taşlar Bağlanmış Köpekler Serbest!'

"Taşların bağlanıp, köpeklerin serbest bırakıldığı bir ülkede hırsızlar, kapkaççılar, soyguncular, vurguncular, üçkağıtçılar, düzenbazlar ve sahtekârlar tabii ki cirit atar, kol gezer.”

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ağustos 2022 Cuma 15:34
İdris Şahin :'Taşlar Bağlanmış Köpekler Serbest!'
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü İdris Şahin Türkiye’de hukuksuzluğun giderek arttığını, kanunsuzluğun sınır tanımadığını vurguladı ve yapılan fiziksel saldırıları kınadı. “Ülkemiz bugün aşağılık bir kuşatma altında. Demokrasi sık boğaz edilmiş, özgürlükler ve insan haklarından söz edilemiyor,” şeklinde konuşan Şahin halk arasında bilinen bir öyküden örnek verdi:

“Rivayet edilir ki ünlü Alim Molla Camii’nin yolu bir köye düşmüş. Akşam vakti köye girerken, köpeklerin saldırısına uğramış. Yerden birkaç taş alıp köpekleri kovmaya niyetlenmiş, ama taşları sökememiş. Bunun üzerine, ‘Bu nasıl köy, taşları bağlamışlar, itleri salmışlar’ diyerek, yıllar ötesinden gelen bir büyük ders vermiş günümüze.”

Ülkenin getirildiği nokta

Şahin şunları söyledi:

“Kanunsuzluğun sınır tanımadığı, hak aramanın adeta suç sayıldığı veya neredeyse imkânsız olduğu kamu kurumları için anlatılır bugün de bu öykü… Hukukun ve adaletin olmadığı, güvenlikçi politikalarla yönetilen ülkenin getirildiği nokta burası. Hani denir ya; ülkenin topu da kaymış, kantarı da. Yönetim hak ölçü tanımaz olmuş.”

Kara iftiralarla zulmediliyor

“Seçim yaklaştıkça, sağlıklı ruh halinden uzak; büyük ve küçük ortak, ’zillet ittifakı’, ‘illet ittifakı’, ‘vatan hainleri’, ‘terör örgütünün uzantıları’ gibi gayri ahlaki, gayri insani, insaftan, izandan yoksun kara iftiralarla zulmederek, kolluk kuvvetleri eliyle yeni mağduriyetler yaşatmaktadırlar. Tam da taşların bağlandığı, köpeklerin sokaklara salındığı bir dönemde canı yananların, hukuksuzlukların sayısı her geçen gün artıyor.”

Her gayrimeşru yola başvuruyorlar

“Cumhur İttifakı bu seçimde bekledikleri sonucu alamayacaklarını görünce her gayrimeşru yola başvuruyorlar. Taşları bağlayarak, sokaklara saldıkları köpeklerden nemalanan kesimler ülkeye yaptıkları kötülüğün, ihanetin farkında değiller. Onlarca örneği olan, suç işleyip, hakları gasp eden, mafya, siyaset, ticaret sarmalında debelenen holiganları emniyette, mahkemede serbest bırakan zihniyet utansın.”

İdris Şahin açıklamasının sonunda, “Taşların bağlanıp, köpeklerin serbest bırakıldığı bir ülkede hırsızlar, kapkaççılar, soyguncular, vurguncular, üçkağıtçılar, düzenbazlar ve sahtekârlar tabii ki cirit atar, kol gezer,” ifadesini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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