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Hüseyin Baş: Sebebini sonunda çözdüm

Sebebini sonunda çözdüm ! BTP Lideri Hüseyin Baş’tan dikkat çekici ekonomi analizi…

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Ekim 2021 Perşembe 15:05
Hüseyin Baş: Sebebini sonunda çözdüm
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BTP Lideri Hüseyin Baş’tan dikkat çekici ekonomi analizi…

Son dönemde dövizde yaşanan önlenemez yükselişe dikkat çeken BTP Lideri, vatandaşı fakirleştirme operasyonlarının sebebini sonunda çözdüm dedi ve iktidarın dövizi bilinçli bir şekilde artırdığını ifade etti.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybına ilişkin dikkat çekici bir analiz yaptı.

İktidarın dövizi bilinçli bir şekilde artırdığını ifade eden BTP lideri hedefin cari açığı azaltmak olduğunu söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan BTP lideri, “Kimseye açıklamadıkları, sır gibi sakladıkları, bilinçli bir şekilde dövizi artırma ve vatandaşı fakirleştirme operasyonlarının sebebini sonunda çözdüm. Maksat cari açığı azaltmak hatta cari fazla vermek ve belki de bu verilen cari fazla ile dövizi tekrar düşürmek.” dedi.

“Ülkeye döviz sokarak cari fazla verme yani bir nevi borçlanma”

Hükümetin bu politikasının “IMF’ye borç veriyoruz” söylemlerine benzetilebileceğini ifade eden Hüseyin Baş, “Şair burada seçime kadar uyutayım da sonra ne olursa olsun politikasını devam ettirmek istemiştir. Fakat gözden kaçan husus şudur ki; öz varlıklarının üretimi olmadan ve katma değeri yüksek girişimleri öne çıkarmadan ülkeye döviz sokarak cari fazla verme politikası bir nevi borçlanmadır ve günün sonunda çok daha vahim bir tablo ortaya çıkar.” ifadelerini kullandı.

“Artan borç dövizi daha da tetikleyecek”

Bu politikanın işe yaramayacağını ifade eden BTP lideri, çözümün Milli Ekonomi Modeli’nde olduğunu söyledi.

BTP lideri Baş, “Hülasa dövizi bilinçli artırma ve halkı fakirleştirme hamlelerin sonucunda umduklarını bulamayacaklar ve olan yine güzelim ülkemize olacaktır. IMF’ye borç veriyoruz politikasına benzetme amacım da bu. IMF’ye borç veririz diyerek diğer dünya bankalarından aldıkları milyarlarca dolar borcun üzerini örttüler. Şimdide şirketi kâra geçirdik kasamız doldu diyecekler ama sonunda “-“ bilmem kaç milyar dolar borcumuz artacak. Artan bu borç dövizi daha da tetikleyecek. Alım gücümüz daha da azalacak. Üretme kabiliyetimizi her geçen gün daha da kaybedeceğiz. Bu kötü gidişatın üstesinden nasıl gelineceğini biliyorum. Çözüm Milli Ekonomi Modeli.” İfadelerini kullandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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