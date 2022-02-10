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Hüseyin Baş: Çözüm, proje ve kadro partisiyiz

Çözüm, proje ve kadro partisiyiz Hüseyin Baş: Türkiye çok karanlık bir süreçten geçiyor. Yaşanan bu problemli süreci çözebilecek proje ve kadrolara sahibiz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Şubat 2022 Perşembe 08:59
Hüseyin Baş: Çözüm, proje ve kadro partisiyiz
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş partisinin Ankara il teşkilatının genişletilmiş divan toplantısına katıldı.

Parti faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda konuşan Hüseyin Baş, “Türkiye'nin çok karanlık ve sıkışık günlerden geçtiğini hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz. Dolayısıyla şu anda Türkiye'deki bu problemli süreci çözebilecek bir tek kadro var, o da Bağımsız Türkiye Partisi kadrolarıdır. Bizim dışımızdaki hiçbir yapı, organizasyon Türkiye'deki bu sorunları çözebilecek bir noktada değil. Çünkü BTP'nin ekonomiye dair bir modeli var, bu dünyada eşi benzeri olmayan bir model.  BTP'nin sosyal hayata ilişkin bir modeli var, BTP'nin Cumhuriyet tarihi ile ilgili bir söylemi var ve bir kitabı var. Bunların hepsi bizim parti programımız.  Bu partinin Türkiye'deki eğitim ile ilgili sistematik bir çalışması var.

“BTP tabelasını TBMM’ye astıracağız”

İlk seçimde TBMM’ye gireceklerini ve Bağımsız Türkiye Partisi tabelasını Meclis'e astıracaklarını ifade eden BTP lideri, “O kürsüye Milli Ekonomi Modeli'ni elimize alıp çıkacağız ve, 'Bu modelden başka bu ülkenin çıkış yolu yoktur' diye haykıracağız.” İfadelerini kullandı.

“Güçlü bir kadroya sahibiz”

Ekonomik krizden dış politikaya, kültürel sorunlardan birliğe kadar hemen her konuda özgün çözüm önerileri getirip bunları kamuoyuyla paylaştıklarını ve ciddi karşılık bulduklarını anlatan BTP lideri şunları söyledi; “Bu teşkilatın yapamayacağı hiçbir şey yok. İktidar ve ana muhalefet partilerini hariç tutuyorum Hariç tutmanın nedenini de söyleyeyim, çok iyi partiler oldukları için söylemiyorum bunu, bir rant alanı oluşturabildikleri için bir teşkilat yapıları elbette oluşuyor doğal olarak. Bunun dışında hiçbir siyasi yapıda emin olun Bağımsız Türkiye Partisi'ndeki teşkilat yapısı yoktur. Böylesine güçlü bir kadroya sahibiz.”

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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