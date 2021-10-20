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HÜDA PAR İstanbul İl Başkanlığı Muhtarları ziyaret etti

HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı İsa Güvendik, 19 Ekim Muhtarlar günü münasebetiyle Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu’nun organize ettiği Muhtarlar Günü programında muhtarları ziyaret etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ekim 2021 Çarşamba 08:56
HÜDA PAR İstanbul İl Başkanlığı Muhtarları ziyaret etti
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19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle muhtarları ziyaret eden HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı İsa Güvendik,Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri FederasyonuBaşkanı Selami Aykut vemuhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarları özel günlerinde olduğu gibi tüm zamanlardada parti olarak yalnız bırakmadıklarını ifade eden Güvendik, bireylere ve toplumun tüm kesimlerine hitap edebilen ve oluşabilecek tüm sorunlarda ilk olarak başvurulan muhtarlarımızı yılın sadece bir gününde değil tüm günlerinde hatırlanmamız gerektiğini söyledi.

Güvendik, “Muhtarlar, yerel yönetimlerimizin en önemli hizmet ayağıdır.Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut ve değerli yönetimini ziyaret ederek şahsında tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik ettik.İlgileri için teşekkür ederim.” ifadelerine yer verdi.

Muhtarları özel günlerinde yalnız bırakmadıkları için tüm muhtarlar adına teşekkürlerini dile getiren Selami Aykut, ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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