‘Her İlde Üniversite Açtılar, Öğrencilerin Barınmasını Hesaplamadılar’

DEVA Partisi Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

‘Rakamlar yalan söylemez’

“Sayın Kasapoğlu yurt kapasitesinin rekor seviyeye ulaştığını söylüyor ama rakamlar yalan söylemez. Bu yıl 850 bin öğrenci üniversiteye girmeye hak kazandı. Örgün sistemdeki toplam öğrenci sayısı 3 milyon 800 bin. Tüm Türkiye’deki KYK yurt kapasitesi 800 bin. Bu, yetmiyor. Bütün denge alt üst oldu.”

‘Türkiye, gençlerini açıkta bırakan bir ülke olamaz’

“Her ilde üniversite açan iktidar o üniversitelerde okuyacak öğrencilerin kalacağı yurtları hesaplamadı. Sorunun kökü burada. Her geçen yıl, yeni açılan üniversiteler ve artan öğrenci sayısıyla birlikte barınma ihtiyacı hızla artarken, KYK Yurt Sayısı ve kapasitesi bu ihtiyacı karşılamaktan çok uzak noktada. Oysa Türkiye, gençlerini açıkta bırakan bir ülke olamaz.”

‘Gençlerin bütçesi gençler için harcanmalı’

“Gençlerin barınma sorununu çözmek için yeni bütçe planları oluşturulmalıdır. Acilen yurt sayılarını artırılmalı ve öğrenciler konforlu yaşam alanlarına sahip olmalıdır. Gençlerin bütçesi gençler için harcanmalıdır. Bu, görmezden gelinebilecek bir sorun değildir.”

‘Üniversite içinde yurt yapılmasını kolaylaştıracağız’

“DEVA Partisi iktidarında; herkesin barınma hakkına sahip çıkacağız. 81 ilde bölge bazında ve il bazında fizibilite çalışması yapacağız. Sosyal devlet anlayışına uygun olarak yurtların yetersiz olduğu bölgelerde ve şehirlerde yurtların kapasitelerini artıracağız. Ayrıca gerekli durumlarda ek yurtların inşa edilmesine öncülük edeceğiz. Bağış yoluyla ve yatırım bütçesi ile üniversite içinde yurt yapılmasını kolaylaştıracağız.”

‘Öğrencilere kira desteği vereceğiz’

“Tüm bunlara rağmen yurt imkânı kalmadı mı? İşte o zaman da ihtiyacı olan öğrencilere kira desteği vereceğiz. Önce DEVA Partisi iktidarında bir kart çıkartacağız. Adı, ‘Eğitim Destek Banka Kartı’ olacak. Bu yardımları da o karta yatıracağız.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA