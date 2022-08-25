banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.136,77
ALTIN
1.025,84
DOLAR
18,18
STERLİN
21,54
EURO
18,14
Beykoz Tokatköy'deki Olaylı Yıkım (Dosya Haberle Karşınızda Olacak)
Beykoz Tokatköy'deki Olaylı Yıkım Dosya...
Yenide Refah Partisi Zeytinburnu 30 Bin Kap Aşure Dağıttı (VİDEOLU)
Son Dakika
Yenide Refah Partisi Zeytinburnu 30...
İşte Sosyal Medyayı Alt Üst Eden Sokak Röportajımız'ın Tam ve Montajsız Hali
Son Dakika
İşte Sosyal Medyayı Alt Üst...
METRO İstanbul'dan Yürüyen Merdiven Ve Asansör Açıklaması
METRO İstanbul'dan Yürüyen Merdiven Ve...

‘Her İlde Üniversite Açtılar, Öğrencilerin Barınmasını Hesaplamadılar’

Üniversite kayıt döneminin açılması öğrencilerin barınma ihtiyacını gündeme taşıdı. Yurt kapasitesinin rekor seviyeye ulaştığını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na yanıt DEVA Partisi Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu’dan geldi. Kapasitenin yetersiz olduğunu savunan Şanlıoğlu “Rakamlar yalan söylemez” dedi. Şanlıoğlu, partisinin vaatlerini açıkladı: “Yurtların sayısını ve kapasitesini artıracağız, öğrencilere kira desteği vereceğiz.”

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ağustos 2022 Perşembe 12:54
‘Her İlde Üniversite Açtılar, Öğrencilerin Barınmasını Hesaplamadılar’
banner171

DEVA Partisi Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

‘Rakamlar yalan söylemez’

“Sayın Kasapoğlu yurt kapasitesinin rekor seviyeye ulaştığını söylüyor ama rakamlar yalan söylemez. Bu yıl 850 bin öğrenci üniversiteye girmeye hak kazandı. Örgün sistemdeki toplam öğrenci sayısı 3 milyon 800 bin. Tüm Türkiye’deki KYK yurt kapasitesi 800 bin. Bu, yetmiyor. Bütün denge alt üst oldu.”

‘Türkiye, gençlerini açıkta bırakan bir ülke olamaz’

“Her ilde üniversite açan iktidar o üniversitelerde okuyacak öğrencilerin kalacağı yurtları hesaplamadı. Sorunun kökü burada. Her geçen yıl, yeni açılan üniversiteler ve artan öğrenci sayısıyla birlikte barınma ihtiyacı hızla artarken, KYK Yurt Sayısı ve kapasitesi bu ihtiyacı karşılamaktan çok uzak noktada. Oysa Türkiye, gençlerini açıkta bırakan bir ülke olamaz.”

‘Gençlerin bütçesi gençler için harcanmalı’

“Gençlerin barınma sorununu çözmek için yeni bütçe planları oluşturulmalıdır. Acilen yurt sayılarını artırılmalı ve öğrenciler konforlu yaşam alanlarına sahip olmalıdır. Gençlerin bütçesi gençler için harcanmalıdır. Bu, görmezden gelinebilecek bir sorun değildir.”

‘Üniversite içinde yurt yapılmasını kolaylaştıracağız’

“DEVA Partisi iktidarında; herkesin barınma hakkına sahip çıkacağız. 81 ilde bölge bazında ve il bazında fizibilite çalışması yapacağız. Sosyal devlet anlayışına uygun olarak yurtların yetersiz olduğu bölgelerde ve şehirlerde yurtların kapasitelerini artıracağız. Ayrıca gerekli durumlarda ek yurtların inşa edilmesine öncülük edeceğiz. Bağış yoluyla ve yatırım bütçesi ile üniversite içinde yurt yapılmasını kolaylaştıracağız.”

‘Öğrencilere kira desteği vereceğiz’

“Tüm bunlara rağmen yurt imkânı kalmadı mı? İşte o zaman da ihtiyacı olan öğrencilere kira desteği vereceğiz. Önce DEVA Partisi iktidarında bir kart çıkartacağız. Adı, ‘Eğitim Destek Banka Kartı’ olacak. Bu yardımları da o karta yatıracağız.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TKP'den Tepki: Halktan Çalınanların İtirafıdır
TKP'den Tepki: Halktan Çalınanların İtirafıdır
Türkiye’nin Meseleleri Sandığa Sığacak Basitlikte Değil
Türkiye’nin Meseleleri Sandığa Sığacak Basitlikte Değil
Enerji Krizi Başladı, Çözümü Bizde
Enerji Krizi Başladı, Çözümü Bizde
BTP Lideri Hüseyin Baş'tan Çarpıcı Açıklamalar
BTP Lideri Hüseyin Baş'tan Çarpıcı Açıklamalar
Başkan Erenoğlu: Bizi Asla Yıldıramadılar
Başkan Erenoğlu: Bizi Asla Yıldıramadılar

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169