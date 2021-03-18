HDP’li Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Vekilliği Düştü

TBMM Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen kesinleşen yargı kararının, Genel Kurulda okunması öncesinde gerginlik yaşandı. 22'nci Dönem Bitlis Milletvekili ve DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Abdurrahim Aksoy, Genel Kurul basın locasında ayağa kalkarak, kararın okunacak olmasına tepki gösterdi. Aksoy, TBMM Koruma Dairesi Başkanı Ahmet Birtan Erol ve diğer görevliler tarafından basın locasından çıkarıldı.

'CHP VE HDP'DEN TEPKİ

Karar okunmadan önce söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Gergerlioğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvurunun sonuçlanması gerektiğini söyleyerek, Enis Berberoğlu kararını hatırlattı. Altay, "Meclis'i ofsayta düşürmenin anlamı yok" dedi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise Gergerlioğlu'nun sadece bir haberi tweetlediği için ceza verildiğini savunarak "Habere hala erişim engeli bulunmuyor" dedi.

KARAR OKUNDU, VEKİLLİĞİ DÜŞTÜ

Konuşmaların ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, Gergerlioğlu hakkındaki yargı kararını okuyarak, milletvekilliğinin düşürüldüğünü söyledi. Bunun üzerine HDP milletvekilleri Gergerlioğlu'nun fotoğraflarının bulunduğu pankartları kaldırarak "Hak, hukuk, adalet" sloganları atarak, duruma tepki gösterdi. Birleşime ara verilmesinin ardından Gergerlioğlu, basın locasına dönerek "Bir barış paylaşımı yaptığım için vekilliğim düşürülüyor. Ama herkes bilsin ki halkların kardeşliğini hiç kimse engelleyemeyecek. Yaşasın halkların kardeşliği. Ben bu milletin meclisinin milletvekiliyim. Milletin iradesiyle geldim. Ben milletimin bağrındayım, kalbindeyim ve hiçbir yere gitmiyorum. Meclis Genel Kurulunu terk etmiyorum" ifadelerini kullandı.

3,5 SAAT SONRA GENEL KURUL'DAN AYRILDI

Oturumu açan Başkanvekili Celal Adan, milletvekilliği düşürüldüğü için Gergerlioğlu'nu dışarı çıkması teklifinde bulunarak tekrar birleşime ara verdi. Genel Kurul'da yaklaşık 3,5 saat bekleyen Gergerlioğlu, salondan ayrılarak partinin Meclisteki grup odasına geçti.



TBMM Genel Kurulu'nda, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak bilgiye sunulmasının ardından, HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü.



Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşmesini protesto etmek amacıyla, beraberinde partisinden bir grup milletvekili ile birleşimin kapanmasının ardından Genel Kurul salonunu terk etmedi.



Burada yaklaşık 3,5 saat bekleyen Gergerlioğlu ve beraberindeki milletvekilleri, daha sonra salondan ayrılarak, partinin Meclisteki grup odasına geçti.



Karar sonrası CNN TÜRK Muhabiri Duygu Ayaz Bayram şu detayları paylaştı:

Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edilmişti.

Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova ise şu bilgileri paylaştı:

Bir yıl içerisinde vekilliği düşen 4. Vekil oldu. Enis Beberoğlu ile birlikte iki HDP’li vekilin, milletvekilliği düşmüştü. Meclisteki kural net. Herhangi vekil hakkında hüküm kesinleştiği zaman son merci olan Yargıtay tarafından da onandığı zaman Meclis’e gelen yazı okunur ve vekillik düşer. Anayasaya göre yapılması gereken işlem budur, ama tartışmalı süreçler yaşanıyor.



Meclis Başkanı Mustafa Şentop Yargıtay’ın onayladığı karar sonrası Anayasaya göre kararın uygulanacağını belirtmişti.

Kaynak : Hürriyet