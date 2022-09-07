banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.400,61
ALTIN
997,95
DOLAR
18,24
STERLİN
20,86
EURO
18,06
Bu Zülmü Devletin Sigorta Şirketi Yaparsa Özel Firmalar Ne Yapmaz?
Son Dakika
Her 3 Araçtan 1'i Sigortasız
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç.Dr. Ozan Beytemür’e Emanet
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi...
İBB’Nin Mülklerine Hukuksuzca El Konuldu
İBB’Nin Mülklerine Hukuksuzca El Konuldu
Zeytinburnu Belediyesi Tatilden Sonra Eylül Ayı İlk Meclis Birleşimini Yaptı...
Son Dakika
Zeytinburnu Belediyesi Tatilden Sonra Eylül...

HDP, Türkiye, Siyaset ve Gürsel Tekin...

Halkların Demokratik Partisi (HDP) yasal siyasi bir parti midir? Evet.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Eylül 2022 Çarşamba 14:25
HDP, Türkiye, Siyaset ve Gürsel Tekin...
banner171

Bu siyasi parti son genel seçimlerde ülke seçmeninin yüzde 11'den fazlasını ve 6 milyona yakın seçmenin oyunu almış mıdır?

Evet.

Bu siyasi partiye de belediye başkanlığı, milletvekilliği, bakanlık, cumhurbaşkanlığı koltuğu verilebilir mi?

Evet.

Peki bu koltukları kazanma şartları nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda bellidir.

Buna kimsenin itirazı var mıdır?

Bence olmamalı.

O halde sorun nedir?

Sorun şudur kardeşim; Ülke hassas bir seçime gidiyor. 2023 seçimleri gerçekten çok krtik bir seçim olacak. Bu seçimleri kazanan iktidar Türkiye'nin kaderini çizecektir. Bu ülke son 20 yıldır belli bir anlayışla, yani sağ ve muhafazakar diyebileceğimiz anlayışa sahip bir zihniyet tarafından yönetiliyor. Son 20 yılın sonunda ilk defa muhalefet iktidarı devirmeye yakın bir orana sahip oy seviyesine ulaştı.

İlk defa muhalefet artık seçimleri kazanmaktan emin.

İlk defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçimi kazanma oranı yüzde 50'lerden aşağı düştü.

İlk defa Adalet ve Kalkınma Partisi oyları yüzde ellilerden yüzde otuzlara düştü.

İlk defa Millet İttifakı denilen koalisyon partilerin oylarının toplamı yüzde ellilere yaklaştı.

Şayet dışardaki partilerin oy oranlarını da sayarsak muhalif partilerin oy oranları toplamı yüzde altmışları buldu.

***

Bütün bu rakamlar ve gerçekler ortadayken bu saatten sonra ancak Millet İttifakı veya muhalefet kendi ayağına sıkarsa seçimleri tekrar kaybeder.

Aksi halde iktidar da çok iyi biliyor ki iş artık çok zor.

Evet, bugün HDP seçmenlerinin çoğunu Kürt oylar oluşturmakta.

Evet, dün Ak Parti'nin uzun yıllar iktidarda kalmasının en büyük destekçilerinden birisi de o Kürt oyları idi.

Evet, son yerel seçimlerde Kürt oylarının çoğu Ak Parti yerine CHP'nin adaylarına yöneldi ve bu sayede CHP birçok büyükşehir belediyelerini kazandı.

Ancak...

Bütün bunlara rağmen siz daha ortada fol yok yumurta yok.

Kazanılmış bir zafer yok.

Kazanılmış bir bakanlık yok.

Ortaya 'HDP'ye bakanlık verilmeli' gibi tartışmayı atarsanız bugün muhalefetin yüzde 50'yi geçen oyların içerisinde bulunan; milliyetçi, muhafazakar, ulusalcı oyların çoğunu kaybedersiniz.

Bu oyların da gideceği adres bellidir.

Çünkü bu ülke yoksulluktan daha çok terörden çekti.

Zor şartlar altında kurulan bu ülke çok tehditlere maruz kaldı.

Bu ülke insanı aç yaşar, yoksul yaşar, birçok emel ve arzularından yoksun yaşar ancak vatansız, bayraksız, onursuz, esaret altında yaşayamaz.

***

Benim HDP'ye oy veren sevgili kardeşlerime de şunu söylemek istiyorum;

HDP şayet terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymadığı sürece bu ülkede her zaman aynı sorunları yaşayacaktır.

Bugün HDP'ye oy veren 6 milyon yurttaşımızın çoğunun benden daha fazla milliyetçi, benden daha fazla bu güzel vatanı sevdiğinden hiçbir kuşkum yoktur.

Maalesef o 6 milyon içerisinde öyle ihanetçiler, öyle yöneticiler, öyle rantçılar, öyle kuklalar var ki, bugün dağda kardeşi kardeşe vurduran tam da o zatlardır.

Bugün HDP gibi halkçı bir partinin bu ülke insanının büyük çoğunluğu tarafından öcü gibi görülme sebebi de dışlanma sebebi de o zatlar, o zihniyetler, o kuklalardır.

*

Siyaset kazanmak üzerine kurulan bir sistemdir.

Millet İttifakı da bu hesaplamayı yaparak milletin önüne çıkacaktır.

Bu hesaplamada şayet HDP'ye bakanlık öngörülüyorsa o da kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ancak bu açıklamalar 6'lı masanın yetkili bir organı, bir partinin yetkili sözcüsü tarafından yapılmayıp da bir milletvekili tarafından yapılıyorsa o açıklamada insan hali ile şüpheye düşüyor.

Sevgili Gürsel Tekin sıradan bir yurttaş değil ki görüşlerini ve fikirlerini kamuoyu ile paylaşsın.

Tamam görüşleri başka ortamlarda söylemenin bir suçu yoktur fakat etik değerleri vardır.

Kendisine oy verenlere karşı, siyasi kurumu olan partisine karşı, partisinin de üye olduğu ittifaka karşı sorumlulukları vardır.

Hadi bu benim fikrim desin, bu akşam yine aynı ekranda TV100'de çıkıp “ben bu ittifakta HDP'yi de görmek istiyorum. HDP'ye de ittifak olarak milletvekilliği dağılımında yer verelim” açıklamasını yapsın. Bunları diyebilir mi Sayın Tekin?

Bence diyemez.

O halde Gürsel Tekin'in yapması gereken şey, çıkıp afedersiniz, yetkisiz konuştum, gereksiz konuştum demesidir.

Aksi halde bu tartışma büyürse bundan en büyük zararı Millet ittifakı görecektir.

Ve bunun kazananı Cumhur İttifakı olacaktır.

Nedeni basit.

Bu ülke insanının/seçmeninin çok çok büyük orana sahip bir kitlesi, doğru fikirleri değil, kendisine yakın fikirleri destekler, o yönde oy verir...

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DEVA Partisi: ‘Rüşvet Alanları Tespit Ettiniz Mi?’
DEVA Partisi: ‘Rüşvet Alanları Tespit Ettiniz Mi?’
BTP Lideri Hüseyin Baş; Gençler Gelin Bu Ülkeyi Biz Yönetelim
BTP Lideri Hüseyin Baş; Gençler Gelin Bu Ülkeyi Biz Yönetelim
‘Seçimler Zamanında Yapılırsa Enflasyonu 2025’te Tek Haneye Düşüreceğiz’
‘Seçimler Zamanında Yapılırsa Enflasyonu 2025’te Tek Haneye Düşüreceğiz’
Babacan'a: ‘Enflasyonu Bir Sen Biliyorsun, Sen Düzeltirsin’
Babacan'a: ‘Enflasyonu Bir Sen Biliyorsun, Sen Düzeltirsin’
YÖK Boğaziçi'ne Sessiz Kalarak Yeni Usulsüzlüklerin Önünü Açıyor
YÖK Boğaziçi'ne Sessiz Kalarak Yeni Usulsüzlüklerin Önünü Açıyor

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169