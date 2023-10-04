Hatay Boşaltılmamalı

Çalışkan yaptığı konuşmada Hatay’ın başta sağlık ve gıda sorunlarının olduğunu ve çözülmesi gerektiğini söyleyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Çalışkan ayrıca, depremin en ağır faturasını Hatay’ın ödediğini, 7 ay süreç içerisinde icraatların olduğunu fakat bu icraatların devede kulak olduğunu, hafif hasarlı binaların bile ağır hasarlı olduğu söylenerek yıkıldığını, milli servetin heba edildiğini net bir şekilde ortada olduğunu ifade etti.

Hatay’daki sağlık problemlerine de değinen Çalışkan, “Hatay’da sağlık problemlerinin ve sağlık hizmetlerinin yetersiz kalıyor. Bu yüzden insanların 300 km ötedeki Mersin’e gitmek zorunda kalıyor. Ayrıca barınma, gıda, güvenlik ve havaalanı sorunu var, Hatay’ın boşaltılmaması ve Hatay’da görev yapan memurlara özel devlet teşviği verilmesi gerekiyor” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)