banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.368,55
ALTIN
1.612,87
DOLAR
27,57
STERLİN
33,44
EURO
28,97
İmamoğlu:İstanbul Türkiye'nin Dünya Çapındaki En Büyük Markası
İmamoğlu:İstanbul Türkiye'nin Dünya Çapındaki En...
İlkokul öğrencileri, can dostlarla buluştu
İlkokul öğrencileri, can dostlarla buluştu
Esenyuyrt Belediyesinden Yaşlı Ve Hasta Vatandaşlara Önemli Destek
Esenyuyrt Belediyesinden Yaşlı Ve Hasta...
“Sahiplen İstanbul” İle Dostlarımız Yeni Yuvalarına Kavuşuyor
“Sahiplen İstanbul” İle Dostlarımız Yeni...

Hatay Boşaltılmamalı

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Hatay’ın deprem sonrasında yaşadığı sorunları TBMM’de dile getirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ekim 2023 Çarşamba 16:31
Hatay Boşaltılmamalı
banner171

Çalışkan yaptığı konuşmada Hatay’ın başta sağlık ve gıda sorunlarının olduğunu ve çözülmesi gerektiğini söyleyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Çalışkan ayrıca, depremin en ağır faturasını Hatay’ın ödediğini, 7 ay süreç içerisinde icraatların olduğunu fakat bu icraatların devede kulak olduğunu, hafif hasarlı binaların bile ağır hasarlı olduğu söylenerek yıkıldığını, milli servetin heba edildiğini net bir şekilde ortada olduğunu ifade etti.

Hatay’daki sağlık problemlerine de değinen Çalışkan, “Hatay’da sağlık problemlerinin ve sağlık hizmetlerinin yetersiz kalıyor. Bu yüzden insanların 300 km ötedeki Mersin’e gitmek zorunda kalıyor. Ayrıca barınma, gıda, güvenlik ve havaalanı sorunu var, Hatay’ın boşaltılmaması ve Hatay’da görev yapan memurlara özel devlet teşviği verilmesi gerekiyor” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özgür Çelik CHP İstanbul İl Başkanı Gibi (VİDEOLU)
Özgür Çelik CHP İstanbul İl Başkanı Gibi (VİDEOLU)
Yavuz Saltık Beraat Etti
Yavuz Saltık Beraat Etti
Havuz Medyası Fena Tongaya Düştü
Havuz Medyası Fena Tongaya Düştü
Ak Parti Uzun Bir Aradan Sonra ilçe Danışma Meclis Toplantısı Yaptı (VİDEOLU)
Ak Parti Uzun Bir Aradan Sonra ilçe Danışma Meclis Toplantısı Yaptı (VİDEOLU)
Baş “Erdoğan ABD’ye elini verdi kolunu alamıyor”
Baş “Erdoğan ABD’ye elini verdi kolunu alamıyor”

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169