Haddini Bil Perinçek!

Doğu Perinçek: "Hz. Muhammet 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu, biz yine 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammet'ten çok ileri bir noktadayız" demiş.

Alemlere rahmet, insanlığın en tepesindeki bir peygamber ile kendisini mukayese eden bir adam muhatap dahi alınmamalı. Zihni buhran geçirdiği muhakkak.

Hz.Muhammed (s.a.v), 10 yıl gibi kısa sürede Türkiye'nin dört katı büyüklükte yani 3 milyon km karelik büyük bir devlet kurdu.

Hz.Muhammed (s.a.v)'den önce Mekke'nin nüfusu 20 bin idi. Efendimiz 40 kişiye ulaşana kadar tebliğini gizli yaptı. Bu çekirdek kadro ileride devleti yönetecektir.

Peygamberimizden sonra ilk devlet başkanı Hz.Ebubekir, ikincisi Hz.Ömer, üçüncü Hz.Osman ve dördüncüsü Hz Ali.

Hz.Hamza, Cafer, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Mus'ab bin Umeyr, Zeyd bin Harise, Talha bin Ubeydullah, Zübeyr bin Avvam, Sa'd bin Ebi Vakkas, Abdurrahman bin Avf, Said bin Zeyd, Ebû Zerr el-Gifârî ve daha niceleri 40 kişilik çekirdek kadrodaydı.

Medine’de ise, 6 bin Müşrik ve Hıristiyan Araplar, 4 bin Yahudi vardı. Müslümanlar ise Muhacir ve Ensar 1500 kişiydi.

Müslümanlar diğer unsurların 1/7'si nüfusa sahipken Hz Muhammed (s.a.v), karizmatik liderliğiyle hakimiyetini kabul ettirmiş ve devlet başkanı olmuştur.

Sakallı Hüsnü, Kasketli Ahmet, Ampül Hasan!

Minik ortağınız haddini aştı; tek kelime olsun eleştirin.

Cübbeli Ahmet! Doğu ağabeyine tek kelime eleştiri getir.

Haksızlık karşısında neden susuyorsunuz?

Doğu Perinçek, kendisini birileriyle mukayese edecekse mevcut siyasi partilerle mukayese etmelidir.

Geçmişte Erbakan, Özal, Demirel, Türkeş ve Ecevit'e yenildi; halen yenilmeye devam ediyor, iktidara eklemlenerek ayakta kalıyor.

50 yıldır siyasetin içinde, yüzde 0.5 oy alamıyor.