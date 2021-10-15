Gürer: “Yalnız ve yaşlılar için kadrolu hizmetli desteği sağlanmalıdır”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bakım hizmetlerinde sorun yaşanan yalnız ve yaşlı

bireylerin durumunu, Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmayla TBMM gündemine taşıdı.



Gürer, eğitimli ve belgeli gençlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadrosunda istihdam edilerek

yalnız ve yaşlı bireylerinin belirli bir ücret karşılığında bakılmalarının sağlanması gerektiğini belirtti.



YALNIZ YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERİN BAKIM SORUNU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaşlı, hasta ve yalnız bireylerin

günlük bakım ve kontrollerinin düzenli yapılabilmesini olanak sağlayacak olan önerisini TBMM Genel

Kurulu’nda açıkladı.

BELGELİ VE EĞİTİMLİ KİŞİLERE İHTİYAÇ VAR

Ülkemizin kanayan yarası haline gelen yaşlı ve kimsesizlerin bakımlarına ilişkin bazı düzenlemeler

yapılması gerektiğini anlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu alanda kamu kuruluşları ve

belediyeler tarafından bazı hizmetlerin sunulduğunu ancak sürekli aynı evde kalacak, hastanede

olduğu süreçte refakat edecek belgeli ve eğitimli kişilere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

HUZUREVLERİ VAR AMA…

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yalnız ve yaşlı bireyler için ülkemizdeki huzurevlerinin bir alternatif

olarak düşünülebileceğini ancak evinde yaşayıp bakım için başkasının desteğine ihtiyaç duyanların

içinde bir çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

BAKANLIK İSTİHDAM SAĞLAMALI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kadrosunda istihdam edilerek, kamu kontrolünde, talebe göre,

ücretli bir şekilde çalışmayı isteyenler için düzenleme yapılması gerektiğini kaydeden CHP Niğde

Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Eğitimli, istekli, kayıtlı, görevli, sürekli yalnız ve yaşlı kişilerin evinde

kalabilecek kişilerle hem istihdam hem yaşlılar için bir hizmet ağı oluşturulmalıdır” dedi.

HEM İSTİHDAM HEM DE YAŞLILAR İÇİN HİZMET ALANI

Gürer, “Yalnız kişilerin bakacak bakıcılarla yaşadığı sorunlar da bu anlamda çözülecek ve yaşlılar için

de bir hizmet alanı oluşturulacaktır” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)