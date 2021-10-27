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Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme doğru adım adım

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Çalışmaları kapsamında bugün 6 parti siyasi tarafından TBMM’de düzenlenen toplantıya katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ekim 2021 Çarşamba 17:40
Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme doğru adım adım
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Genel başkan yardımcısı Üstün ,sözlü ve yazılı soru önergesi, gensoru, Meclis araştırması ve soruşturması ile Meclis'in bütçe hakkı başlıklarında 6 muhalefet partisi  yetkililerinin mutabakata vardığını duyurdu.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için beşinci kez bir araya gelen Gelecek Partisi, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi yetkililerinin çalışmanın yasama ayağını tamamlanmama noktasına geldiğinin altını çizen Ayhan Sefer Üstün, toplantıda aralarında sözlü ve yazılı soru önergesi, gensoru, Meclis araştırması ve soruşturması ile Meclisin bütçe hakkı başlıklarının yer aldığı yasamanın denetim kısmının görüşüldüğünü söyledi

Toplantıya katılan heyetin bu konudaki başlıkların tümü üzerinde uzlaştığını belirten Üstün, böylece çalışmanın yasama ayağını tamamladıklarını söyledi.

Ayrıca uzlaşılan başlıklar arasında sözlü soru önergesi uygulamasının yeniden getirilmesi, mevcut yazılı soru önergesi uygulamasında ise bakanın, usulüne uygun verilen önergeye zamanında cevap vermemesi halinde Meclis Başkanının, bakana konuyu hatırlatan bir yazı yazması, Genel Kurul'da bir duyuru yapılması ya da kamuoyuyla paylaşılması gibi bir müeyyide uygulaması da bulunduğunu  sözlerine ekleyen Ayhan Sefer Üstün görüşmelerde mutabakata varılan bir diğer konunun ise ‘’Gensoru’’ müessesesinin tekrar gelmesiyle ilgili olduğunu ifade etti ve hükümetlerin kolay kurulması, zor yıkılması amacıyla yapıcı güvensizlik oylaması sistemi getirilmesi ve gensoruyla birlikte başbakan adayının da yer aldığı yeni hükümet sunulması öngörüldüğünü ifade etti.

Meclis araştırması ve soruşturması çerçevesinde davet edilen ilgililerin komisyona mutlaka gelmesi konusunda uzlaşılan çalışmada, Meclis araştırma ve soruşturmasını akamete uğrattığı düşünülen "ticari sır" ve "devlet sırrı"nın tarifinin yeniden yapılması konusunda anlaşmaya varıldığın söyleyen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün, Meclis araştırma komisyonlarının Genel Kurulda kabul edilen raporları için takip müessesesi oluşturulması planlandığını ve Meclisin bütçe hakkının güçlendirilmesi için bir denetim komisyonu olarak "Kesin Hesap Komisyonu" kurulmasına ve başkanın da Ana Muhalefet partisinden olmasının kararlaştırıldığını, yanı sıra meclisin bütçe hakkının güçlendirilmesi amacıyla bakanlıkların ve kamu kurumlarının bütçelerinin  Plan- bütçe komisyonuna gelmezden evvel, ilgili komisyonlara sevk edilerek burada da müzakere   mutabakata varıldığını belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI 7 YIL

Bu toplantıda yürütmeye ilişkin başlıkları da ele almaya başladıklarını sözlerine ekleyen Ayhan Sefer Üstün,  Cumhurbaşkanının tarafsız ve sorumsuz olması, icra yetkilerinin bulunmaması ve 7 yıllığına bir kez seçilmesi konusunda heyetin uzlaştığını ve görev süresini tamamlayan Cumhurbaşkanının,  siyasette aktif ve fiili olarak yer almaması hususunda da mutabakata varıldığını söyledi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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