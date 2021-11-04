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Güç Yozlaşması Ak Parti’yi Esir Aldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün FOX TV’de canlı yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu. Önemli açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi lideri, AK Parti'de bir güç yozlaşması yaşandığını ve partiyle yollarının ayrılmasının nedeninin bu olduğunu söyledi. Davutoğlu, "Güç milletin size verdiği bir emanet. Ancak böyle düşünmemeye başladı bu kadro. Güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı" dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Kasım 2021 Perşembe 12:47
Güç Yozlaşması Ak Parti’yi Esir Aldı
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Programda Ak Parti'den ayrılma sürecini anlatan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı; "Belirli aşamaya geldi ki güç yozlaşması AK Parti'yi esir aldı. Bu şu demek: Güce öylesine alışırsınız ki bir müddet sonra o güç sizin sanki doğuştan hakkınız gibi, sanki devredilmeyecek bir hak gibi görünmeye başlanır ve siz o gücün cazibesiyle doğru olanı değil de o anda sizin gücünüzü tahkim edecek neyse onu yapmaya başlarsınız. Aslında benim ile Sayın Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yollarının ayrıldığı yer de burada oldu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den ayrılma sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu. 'Güç yozlaşmasının' AK Parti'yi esir aldığını söyleyen Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti içerisinde bir grup tarafından esir alındığını ifade etti.

AK Parti'den ayrılış sürecine ilişkin 2016 yılını işaret ederek; "Belirli aşamaya geldi ki güç yozlaşması AK Parti'yi esir aldı. Bu şu demek: Güce öylesine alışırsınız ki bir müddet sonra o güç sizin sanki doğuştan hakkınız gibi, sanki devredilmeyecek bir hak gibi görünmeye başlanır ve siz o gücün cazibesiyle doğru olanı değil de o anda sizin gücünüzü tahkim edecek neyse onu yapmaya başlarsınız. Aslında benim ile Sayın Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yollarının ayrıldığı yerde burada oldu" dedi.

Ekonomiyi yolsuzluklardan arındıran bir süreç başlatmak istedim

AK Parti'nin ilk yıllarındaki başarısını devam ettirmek için müdahale etmek istediğini Belirten Davutoğlu, "Ben güç yozlaşmasına karşı gördüğüm bozulmaya karşı ve AK Parti'nin tekrar doğru bir eksende, dünyaya entegre olan, Avrupa'yla bütünleşen, üretim odaklı olarak ekonomiyi yolsuzluklardan arındıran bir süreç başlatmak istedim: İhtilaf orada başladı. Benim temsil ettiğim düşünce güç yozlaşmasına karşı şeffaflaşmayı, siyasi ahlakı, imar yolsuzluklarını ortadan kaldıran bir reform planlarken AK Parti'yi 3 Kasım 2002den 2015' e kadar getiren o süreci tekrar rayına, tren raydan çıkmaya başlamıştı" şeklinde sözlerine devam etti.

Güç Milletin size verdiği bir emanet

Bir grubun AK Parti ve Erdoğan'ı esir aldığını kaydeden Davutoğlu, "O sırada bütün bu güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup parti ve Erdoğan'ı esir aldı. Erdoğan'ın kendisi de güç yozlaşmasının tesiri altında o gücü kendisinin zannetti. Halbuki güç milletin size verdiği bir emanet. İyi kullanırsanız devam edersiniz. Kullanmazsanız millete iade de başkası gelir. Böyle düşünmemeye başladı bu kadro. 'Bu güç bizim ve bu gücü yitirmemek için her şeyi yapabiliriz. İmar, ihale yolsuzlukları yapabiliriz. Yandaşlarımızı iş başına getirebiliriz. Damadımızı bakan yapabiliriz,' herşey serbest. İşte AK Parti'nin yozlaştığı dönem o dönemdi. Ekonomik verilere bakan 2016'dan bu yana bozulmasının sebebi de bu" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 04.11.2021 15:36
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