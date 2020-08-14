GP.İstanbul İl Kongresi İçin Geri Sayım Başladı!

İstanbul’un 33 İlçe başkanını atayan ve bunların 16’sında kongrelerini gerçekleştiren Gelecek Partisi, İstanbul il kongresi için geri sayıma başladı. Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin kongre süreçlerine dair yaptığı açıklamada; “Ülke genelinde teşkilatlanmada sona gelinirken kongrelerimiz de hız kesmeden devam ediyor. Bugün itibariyle ülke genelinde 67 İl ve 320 ilçe ataması genel başkanımız tarafından atanmış durumda.

Ayrıca Gelecek Partisi olarak ülke genelinde 6 il ve 120’e aşkın ilçede kongrelerimizi yapmış bulunmaktayız. İl ve ilçe kurucu başkanlarımız teşkilatlarıyla birlikte kongre süreçlerini tamamlamış ve tamamlama aşamasına gelmiş durumda. Birbiri ardına gerçekleşen kongreler ile çok yakın bir süre zarfında Türkiye’nin tüm illerinde kongrelerimizi tamamlayıp genel merkez kongremizi gerçekleştirdikten sonra güçlü ve müreffeh Türkiye hayaline bir adım daha yaklaşmış olacak, ülkenin geleceği olarakgücümüze güç katacağız. İlçe kongrelerimizi partimize gönül veren İstanbulluların teveccühü ve yüksek katılımlarıyla yapmış bulunmaktayız. İstanbullu hemşehrilerimizin il kongremizde de büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz.” dedi

16 Ağustos günü saat 15:00’te Yahya Kemal Beyatlı Gösteri merkezinde gerçekleşecek kongrede Covid19 önlemlerinin en üst düzeyde olduğunu belirten Şahin maske, fiziki mesafe ve temizlik kurallarına uyum çağrısını da yineledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)